Priscila Boaventura propõe políticas públicas para melhorar a vida das mães aracajuanas

A candidata a vereadora em Aracaju defende a criação de mais creches com recursos e profissionais especializados, a fim de que mães atípicas e solos possam trabalhar sem preocupações com a segurança e o cuidado de seus filhos

Priscila Boaventura, candidata a vereadora de Aracaju pelo PSD, vem conhecendo de perto a luta das mães aracajuanas, especialmente as mães atípicas, assim como ela, e mães solos. Boaventura destaca a necessidade de mais creches na capital com recursos e profissionais especializados, de modo a permitir que essas mulheres possam trabalhar sem preocupações com a segurança e o cuidado de seus filhos.

“Precisamos garantir que as mães tenham onde deixar seus filhos com segurança enquanto buscam seu sustento. Por isso, mais creches são essenciais para possibilitar a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho”, afirmou Priscila.

Além disso, a candidata também abordou a importância de políticas públicas que gerem mais oportunidades de emprego e renda para essas mães, possibilitando que alcancem a tão necessária independência financeira. “Quando damos oportunidades de emprego para essas mães, estamos permitindo que elas conquistem autonomia e, com isso, consigam criar seus filhos com mais dignidade”, explicou Priscila, ressaltando que o desenvolvimento socioeconômico dessas mulheres é uma das prioridades de seu plano de ação.

O olhar de Priscila também está voltado às mães que sofrem violência doméstica. Ela defende que a independência financeira pode ser uma ferramenta crucial para ajudar essas mulheres a saírem de relacionamentos abusivos. “Infelizmente, muitas mulheres não conseguem romper com o ciclo de violência por dependência financeira. Ao garantir oportunidades de trabalho, podemos dar a essas mães e seus filhos a chance de recomeçar suas vidas longe da violência”, destacou a candidata.

Por fim, Priscila reforçou que seu compromisso é criar políticas que impactem diretamente a vida dessas mulheres e de seus filhos, proporcionando mais dignidade, segurança e autonomia. “A construção de uma cidade mais justa passa pela valorização e apoio das mães, que são a base de tantas famílias em Aracaju. É hora de olhar para essas mulheres com atenção e oferecer as condições necessárias para que alcancem uma vida melhor”, concluiu.

Sobre Priscila Boaventura

Priscila Boaventura é advogada, servidora concursada e mãe atípica. Sua atuação é voltada para a luta em defesa dos direitos das pessoas autistas e pessoas com outros transtornos do neurodesenvolvimento como dislexia, TDAH e TOD, além de pessoas com deficiência e doenças raras. Seu trabalho é pautado em assegurar a acessibilidade e inclusão, visando contribuir para a promoção da autonomia e qualidade de vida dessas pessoas.

