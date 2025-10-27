Priscila Felizola diz que o pai, Belivaldo Chagas, se recupera após cirurgia

O ex-governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (Pode), foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor na próstata, no dia 22 de outubro, em um hospital particular de Aracaju. Belivaldo passa bem e apresenta boa evolução clínica após o procedimento.

Neste domingo (26), a filha do ex-governador, Priscila Felizola, informou em suas redes sociais que o procedimento ocorreu dentro de esperado e ele está se recuperando. “Cuidando do nosso galeguinho com todo amor e carinho que ele merece”, escreveu Priscila na legenda da foto onde aparece também o marido, José Carlos Felizola, conselheiro do TCE.

Belivaldo foi diagnóstico de câncer de próstata no início de outubro. O tumor foi identificado após a realização de um exame. “O exame mostrou que o câncer está restrito à próstata. Agora é fazer a cirurgia e seguir em frente. Deus no comando”, disse à época o ex-governador.

Belivaldo governou Sergipe entre 2018 e 2022. Ele segue em recuperação domiciliar, acompanhado pela família. A previsão é de que ele retome gradualmente suas atividades públicas nos próximos dias.

Foto reprodução redes sociais