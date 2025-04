PRISCILA FELIZOLA REFORÇOU PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO PARA O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL

“Nossa querida Simão Dias recebeu de braços abertos todas as ações do Governo de Sergipe. Uma verdadeira demonstração de cuidado, presença e compromisso com quem mais precisa. A presença do Sebrae em eventos como o Sergipe é Aqui é uma forma de fortalecer nossa missão de promover o desenvolvimento econômico em todas as regiões do estado. Estar em Simão Dias é um reflexo do quanto acreditamos no potencial dos municípios e no poder de transformação que o empreendedorismo pode ter na vida das pessoas”, afirmou a superintendente.

Com uma trajetória marcada pela busca pela inclusão econômica e pelo desenvolvimento sustentável, Priscila Felizola vem consolidando sua liderança no Sebrae com o objetivo de fortalecer a presença da instituição em todos os cantos do estado, priorizando ações que resultem em impacto positivo para os pequenos negócios e para a economia sergipana.

A união de esforços entre as ações do Sebrae e do Governo de Sergipe busca não apenas fortalecer a economia regional, mas também impactar os empreendedores sergipanos e ampliar as oportunidades de desenvolvimento no interior do estado.