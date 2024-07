Processo licitatório para a construção da ponte Inácio Barbosa/Coroa do Meio em Aracaju, é finalizado

O processo licitatório das obras da ponte que interligará os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio, bem como do elevado sobre a Avenida Beira Mar, foi concluído. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), responsável pelo projeto, agora avança para a contratação da empresa vencedora da licitação que executará os trabalhos. O investimento inicial da obra é de R$ 318.268.670,35.

A presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Sedurbi, Atenéa de Moraes Fontes, informa que o resultado do processo licitatório já está homologado e, a partir de agora, será encaminhado para o setor de contratos. “A empresa Constran Internacional Construções S/A foi a vencedora da concorrência. A próxima etapa é a emissão de empenho, depois a assinatura do contrato e, posteriormente, a ordem de serviço”, detalha.

Para o secretário da Sedurbi, Igor de Albuquerque, mais um grande passo foi dado para esse sonho se tornar realidade. “Em breve, o governador Fábio Mitidieri dará a ordem de serviço dessa obra tão aguardada pelos sergipanos e que será um marco para a nossa capital, um elo que vai potencializar a mobilidade urbana e o turismo, além de promover o desenvolvimento socioeconômico e gerar empregos”, destaca.

Igor avisa que o resultado final do processo licitatório está publicado oficialmente no site Sedurbi. “Tudo foi feito de forma aberta, com transparência e rigor pela comissão de licitação, refletindo o compromisso do Governo do Estado em cada etapa. Quem tiver interesse em acompanhar, basta acessar o nosso portal, onde está tudo disponibilizado”, afirma.

Sobre o projeto

A construção da ponte Inácio Barbosa/Coroa do Meio é uma das ações estruturantes ligadas ao Programa Sergipano de Desenvolvimento Socioeconômico (Desenvolve Sergipe) e teve seu edital assinado, em setembro do ano passado, pelo governador Fábio Mitidieri. Com 360 metros de extensão e estaiada sobre o Rio Poxim, a obra prevê também a colocação de uma ciclovia com o objetivo de desafogar, ainda mais, o trânsito na região, melhorando, inclusive, o acesso à Orla da Atalaia. Já a ponte na interseção entre as avenidas Tancredo Neves e Beira Mar terá 180 metros de extensão.

Foto: Marcos Rodrigues