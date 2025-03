Procon Sergipe participa de 35ª Reunião Ordinária do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

A Secretaria de Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc), por meio do Procon Sergipe, iniciou na última quarta-feira, 26, a sua participação na 35ª Reunião Ordinária do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), que acontece na cidade de Vitória, no Espírito Santo. O evento, promovido pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), reúne especialistas e representantes de diversos órgãos dedicados à defesa dos direitos do consumidor no Brasil.

O encontro, que segue até esta sexta-feira, 28, é presidido pelo secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, e conta com a presença de diversas personalidades civis. Representando o estado de Sergipe, participam o diretor do Procon Sergipe, Arthur Santana, e a assessora jurídica do órgão de proteção do consumidor, Karine Guimarães.

Para o diretor do Procon Estadual, a participação do Procon Sergipe em mais um encontro promovido pela Senacon reflete o compromisso do órgão em aprimorar seus serviços e sua atuação em prol da proteção do consumidor sergipano. “O evento nos permite não apenas trocar experiências com outros Procons, mas, também, nos atualizar sobre os desafios mais recentes, como o superendividamento e as questões envolvendo o consumo digital. Estamos comprometidos em aplicar o conhecimento adquirido para aprimorar ainda mais nossos serviços e garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados em nosso estado”, pontua Arthur Santana.

Com uma pauta rica e diversificada, o encontro aborda temas de grande relevância para o cenário atual do consumo no país. Entre os destaques, estão o aprimoramento das plataformas Consumidor.gov.br e ProConsumidor, o combate ao superendividamento, o impacto dos jogos online, além da segurança de produtos, rotulagem e publicidade enganosa, questões que vêm ganhando cada vez mais atenção nas discussões sobre a proteção do consumidor.

Além dos painéis temáticos, acontece, ainda, as reuniões setoriais, onde os participantes dos órgãos de defesa do consumidor de todo país podem compartilhar experiências e boas práticas, além da troca de conhecimentos sobre como lidar com as questões mais complexas que envolvem o consumo no Brasil.

Na avaliação do secretário Nacional do Consumidor, Wadih Damous, o encontro representa mais do que um debate sobre direitos do consumidor, mas um compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. “Precisamos enfrentar os desafios com coragem e inovação, garantindo que nenhum cidadão fique desamparado diante das relações de consumo”, completa.

Foto: Ascom Sejuc