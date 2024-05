Procurador-Chefe do MPT-SE recebe visita de representantes dos radialistas

Na manhã desta quarta-feira (15), o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) Márcio Amazonas, recebeu a visita de representantes do Sindicato dos Radialistas de Sergipe (STERTS) e da Federação dos Radialistas (Fitert).

O coordenador nacional da Fitert, Fernando Cabral, disse que a visita foi uma oportunidade de conhecer a chefia da instituição em Sergipe. “Viemos para desejar boas-vindas ao trabalho dele e saber o andamento das atividades dessa instituição tão importante para a proteção da sociedade”, destacou Fernando Cabral.

O Procurador-Chefe do MPT-SE agradeceu a visita e ouviu as demandas apresentadas pelos dirigentes. O presidente do Sindicato dos Radialistas, Alex Carvalho, aproveitou a oportunidade para falar sobre as ações da entidade. “Discutimos alguns assuntos inerentes à legislação relacionada aos radialistas, para que a gente possa cada vez mais avançar, principalmente na fiscalização e no trabalho do sindicato junto às emissoras de rádio e televisão”, finalizou.

Foto assessoria

Por Lays Millena Rocha