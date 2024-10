PROCURADOR E ESTAGIÁRIA DO MPT-SE PUBLICAM ARTIGOS EM LIVRO SOBRE DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO

“Direito e Processo do Trabalho na contemporaneidade”. Este é o título da coletânea de artigos publicada pela Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas (ASSAT/SE). A obra tem a participação de diversas autoridades e especialistas em Direito do Trabalho, além de estudantes do tema.

O procurador do Trabalho Ricardo Carneiro é um dos autores do livro e destaca a contribuição da obra para o Direito. “Estou muito feliz por poder integrar essa obra coletiva, à qual se somam verdadeiras referências do Direito e do Processo do Trabalho, promovida pela ASSAT e em homenagem ao Dr. Theobaldo Eloy de Carvalho (in memorian). Acredito que, em tempos tão difíceis no mundo do trabalho, o texto que escrevi, abordando os limites à autonomia privada do empregado em acordos que restringem seus direitos fundamentais, traz um pouco das minhas reflexões sobre até onde se pode ir na liberdade contratual de empregado e empregador”, pontuou o procurador.

A estagiária do 7º ofício do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Ana Clara Prado Rocha, também teve um artigo publicado na obra. “No início desse ano, a ASSAT/SE abriu uma seleção para publicação dos artigos. Conversei com minha mãe e minha irmã que, assim como eu, têm todo esse interesse pelo Direito e Processo do Trabalho, e decidimos participar. Escrevemos sobre um tema muito atual, que é a relação entre o Direito do Trabalho e a inteligência artificial. É uma honra, para mim, estar no meio de pessoas que eu admiro e que realmente eu me espelho para o futuro nesse ramo do Direito”, contou a estagiária, que está no 7º período do curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

A obra é uma homenagem ao segundo presidente da ASSAT/SE, o doutor Theobaldo Eloy de Carvalho. O lançamento ocorreu na última sexta-feira (11), durante o III Congresso em Direito e Processo do Trabalho, no Tribunal de Contas do Estado (TCE). O procurador do Trabalho Emerson Albuquerque, titular do 7º ofício, participou do lançamento do livro.

A vice-procuradora-chefa do MPT-SE, Clarisse Farias Malta, e o procurador do Trabalho Adroaldo Bispo parabenizaram o procurador Ricardo Carneiro e a estagiária Ana Clara Prado pela construção da obra.

Foto: Cleverton Ribeiro

Por Lays Millena Rocha