PROCURADOR GERAL DIZ QUE O MUNICÍPIO DE ARACAJU IRÁ PEDIR AO JUIZ RESPONSÁVEL UMA REVISÃO NA DECISÃO

Em entrevista, Hunaldo Mota fala sobre licitação emergencial para coleta de lixo da capital em entrevista à Nova Brasil FM

O procurador geral do município, Hunaldo Mota, concedeu entrevista na manha desta terça-feira (11), para os radialistas Jéssica Cruz e Sérgio Cursino, no Jornal Nova Manhã da Nova Brasil FM, e falou sobre o processo de licitação emergencial para coleta de lixo da capital.

Durante a entrevista, o procurador explicou que a dispensa de licitação foi realizada e finalizada, mas que ainda não existe escolha de empresa vencedora, devido a existência de uma liminar que suspende a licitação, porém o fato não impede a conclusão dos trabalhos com a apresentação das propostas apresentadas.

Segundo o procurador, No total 26 empresas manifestaram interesse em participar da licitação, 18 apresentaram propostas e diante da ampla divulgação da licitação pelo menos 5 delas são empresas de grande porte de Sergipe, fato que anteriormente não acontecia.

Para o procurador Hunaldo Mota, “a polêmica em torno do assunto se deve à ampla publicidade, o que atraiu o interesse de muitas empresas”.

A publicidade e transparência do processo irá proporcionar ao município uma economia de cerca de 64 milhões anuais.

Sobre os valores das propostas, dr. Hunaldo ressaltou que a redução dos valores não surpreende, a surpresa é a empresa que hoje executa a coleta de lixo reduzir o preço mesmo a proposta contemplando um aumento no serviço.

“hoje a empresa presta serviço com três lotes no valor de cerca 80 milhões de reais, para essa nova licitação a mesma empresa apresentou o valor de cerca de 63 milhões para os 4 lotes, ou seja, aumento do leque serviço e redução no valor”, explicou.

Por fim, dr. Hunaldo disse que, para que o processo seja de fato finalizado, toda documentação do certame será protocolada na justiça ainda nesta terça-feira, o município irá informar ao juiz responsável como todo o processo foi feito. O procurador reforçou que o município de Aracaju irá pedir ao juiz responsável uma revisão na decisão para que o processo possa continuar e assim as empresas vencedoras sejam declaradas e a partir disso a prefeitura seja liberada para fazer a contratação, uma vez que o contrato vigente vai até o dia 19/02.

Com informações do Jornal Nova Manhã da Nova Brasil