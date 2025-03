PROCURADOR-GERAL DO MPC-SE DESTACA IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA PROJETOS SUSTENTÁVEIS

Nesta sexta-feira, dia 28, o procurador-geral Eduardo Côrtes, do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE), ministrou a palestra “Recursos para projetos sustentáveis ambientais” para 38 gestores municipais.

O evento, realizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), teve como foco “Desafios e recursos ambientais para os municípios sergipanos”.

Durante a exposição, Côrtes enfatizou a destinação adequada dos recursos provenientes da outorga do saneamento e reforçou a necessidade de transparência e responsabilidade na aplicação dos recursos financeiros recebidos pelos municípios ao final do ano passado. A palestra buscou orientar os gestores sobre a aplicação de forma responsável e transparente.

O procurador-geral ressaltou ainda a importância do acompanhamento detalhado da aplicação dos recursos públicos, cumprimento das normas legais na gestão financeira municipal, investimento estratégico dos recursos na área de meio ambiente, gestão de sustentabilidade dos recursos hídricos e plano sergipanos de economia verde.

Para a presidente da Fames, Silvany Mamlak, a proposta do evento foi o de aproximar os representantes de órgãos fiscalizadores dos gestores municipais com a finalidade de melhorar a administração pública.

O presidente da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma) em Sergipe, Alan Fontes, informou que este evento não será o último, pois irá levar a proposta para as Câmaras Municipais com o objetivo de envolver o Legislativo nos temas.

Debate

Além do MPC-SE, também realizaram palestras os representantes do Ministério Público Estadual (MPE), onde expuseram sobre o “Lixão Mais Não”, eventos de mudanças climáticas e importância de parcerias dos órgãos com municípios.

Logo em seguida, ocorreu um grande debate com os gestores municipais e ministrantes sobre as dificuldades da gestão do Meio Ambiente em Sergipe.

Texto e foto Mayusane Matsunae