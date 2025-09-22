Procurador-Geral recebe visita de chefes da AGU no estado de Sergipe

Na manhã desta segunda-feira, 22, o procurador-geral do Município de Aracaju, Hunaldo Mota, recebeu representantes da Advocacia-Geral da União em Sergipe.

Na ocasião, foi entregue o convite oficial para a solenidade de posse da nova procuradora-chefe da Procuradoria Federal em Sergipe, Maiana Alves Pessoa, que acontecerá no próximo dia 15 de outubro, às 10h, no Auditório da Justiça Federal de Sergipe, em Aracaju.

O evento marca a continuidade do trabalho institucional da Advocacia-Geral da União no estado, reforçando seu compromisso com a defesa jurídica e a representação da União.

Presentes na entrega, o procurador-chefe da Procuradoria Federal em Sergipe, Carlos Augusto Maciel Almeida, a subprocuradora do município, Denise Andrade e a procuradora Hermosa França.

Para o procurador-geral, a solenidade tem grande relevância para o fortalecimento da integração entre os órgãos jurídicos federais e municipais.

“É uma honra receber este convite e acompanhar a posse da Dra. Maiana Alves Pessoa, que certamente contribuirá para o fortalecimento da Procuradoria Federal em Sergipe e para o aprimoramento do trabalho conjunto em defesa do interesse público”, afirmou.

A solenidade reunirá autoridades federais, estaduais e municipais, marcando o início da gestão da nova procuradora-chefe.

