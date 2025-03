PROCURADORIA DA MULHER DA ALESE E OAB SERGIPE DISCUTEM ESTRATÉGIAS PARA FORTALECER DIREITOS FEMININOS

A Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE) recebeu, na manhã desta quinta-feira (20), a visita de representantes da advocacia sergipana para uma reunião produtiva e enriquecedora.

O encontro contou com a presença da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE, Dra. Laila Leandro, e da procuradora adjunta da Mulher da OAB/SE, Dra. Luciana Costa, acompanhadas de integrantes da comissão. Elas foram recepcionadas pela representante da Procuradoria da Mulher da ALESE, Luana Duarte.

Durante a reunião, foram discutidas ações para a proteção dos direitos das mulheres, com destaque para o compartilhamento de experiências e a construção de estratégias conjuntas no combate à violência de gênero e na promoção da equidade. Além das trocas de conhecimento, o encontro abriu caminho para futuras parcerias institucionais, com o objetivo de ampliar o suporte jurídico e social às mulheres sergipanas.

A aproximação entre as instituições reforça o compromisso na defesa dos direitos femininos, promovendo iniciativas que garantam mais segurança, dignidade e justiça para todas.

“Hoje tive a alegria de visitar a Procuradoria da Mulher da ALESE, onde fui recebida pela coordenadora Luana, junto com a Procuradora Adjunta da Mulher da OAB/SE e a Presidente da CDDM da OAB/SE. Tivemos uma reunião muito enriquecedora, com trocas importantes sobre a proteção dos direitos das mulheres e o combate à violência de gênero. Conversamos sobre desafios, compartilhamos experiências e, o mais importante, demos o primeiro passo para uma parceria que pode fortalecer ainda mais essa luta. É sempre inspirador ver mulheres comprometidas com essa causa unindo forças. Seguimos firmes, buscando mais segurança, dignidade e justiça para todas!”, relatou a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE, Laila Leandro.

Por Stephanie Macedo – foto ascom