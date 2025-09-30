Procuradoria da Mulher da CMA inicia atendimento ao público, em Aracaju

A Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Aracaju iniciou, nesta terça-feira (30/09), os atendimentos ao público, com o objetivo de oferecer acolhimento e orientação às mulheres em situação de violência. A vereadora Sonia Meire (PSOL), que atualmente coordena a Procuradoria da Mulher da CMA, destacou a relevância da iniciativa para reforçar o combate à violência contra a mulher.

“É muito importante que a Câmara tenha estabelecido nas suas resoluções uma Procuradoria da Mulher, que significa um espaço que tem uma prioridade no atendimento às mulheres vítimas de violência, não só violência doméstica, mas também violência institucional”, afirmou.

Sonia Meire também falou sobre a necessidade de articulação com os órgãos competentes para que a garantia dos direitos seja implementada. “É necessário que a Procuradoria tenha um espaço articulado com as demais secretarias de políticas públicas, porque nós não vamos resolver os problemas das mulheres isoladamente. Aqui é um espaço de acolhimento justamente para encaminhar e acompanhar de que forma essas políticas públicas conseguem atender essas mulheres na prática”, disse ao enfatizar que o espaço também pode desenvolver campanhas, além de promover formação com a sociedade em parceria com os demais órgãos públicos para prevenir os casos de violência.

A procuradora adjunta, vereadora Selma França (PSD), também falou sobre o início dos atendimentos da Procuradoria, que constitui mais um mecanismo de suporte para as mulheres que necessitam desse apoio. “Hoje estamos dando início aos nossos trabalhos, em que iremos atender mulheres vulneráveis para dar todo o acolhimento que a pessoa nessa situação precisa”, disse ao lembrar que muitas vezes essas mulheres se sentem intimidadas em comparecer a algum lugar público para relatarem as violências que sofreram.

A advogada da Procuradoria da Mulher, Priscila Sayonara, enfatizou a importância das parcerias estabelecidas e dos eventos de aproximação com o público-alvo realizados por elas. “Isso é muito importante, porque tem algumas pessoas que não têm tanto conhecimento e, além de aprenderem e se instruírem, passam também a conhecer o nosso trabalho e a descobrir que existe esse suporte. É muito importante também as pessoas terem conhecimento da Lei Maria da Penha, do que é a violência doméstica e que ela não se restringe apenas à violência física, pois existem vários outros tipos de violência”.

A psicóloga da Procuradoria da Mulher, Ana Karoliny, chamou atenção para o fato de que a Procuradoria da Mulher é mais uma porta e, muitas vezes, um acesso mais fácil para as mulheres que precisam de ajuda. Ela ainda destacou o trabalho de acolhimento realizado e de fiscalização das leis e políticas públicas voltadas para as mulheres, para verificar se elas estão sendo de fato cumpridas. Por fim, a psicóloga explicou quais são os serviços que essas mulheres podem encontrar na Procuradoria.

“Aqui nós temos o atendimento psicológico, o atendimento com as profissionais da área do direito, que abrange orientações sobre processo jurídico e acompanhamento de mulheres que precisam ir à delegacia para solicitar medida protetiva ou prestar um boletim de ocorrência e não se sentem seguras para irem sozinhas, além do atendimento de assistência social, que em breve terá uma nova profissional para integrar a equipe. Mesmo após essas medidas, nós também continuamos em contato com essa mulher, para fazer esse acompanhamento, mesmo que ela já tenha um psicólogo ou advogado atuando no processo”, esclareceu.

As mulheres que tiverem interesse nos serviços oferecidos podem procurar atendimento presencialmente na sede da Procuradoria, no anexo da Câmara Municipal de Aracaju, localizado na rua Itabaiana, nº 74, Centro, das 8h às 12h, às terças, quartas e quintas-feiras. Além disso, há a possibilidade de entrar em contato pelo e-mail procuradoriadamulher@aracaju.se.leg.br, pelo telefone (79) 3512-2530, ramal 4800, ou ainda pelo direct do Instagram: @cmaracaju.

Por Fernanda Nery- Foto: Fernanda Nery