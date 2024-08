Procuradoria Especial da Mulher da Alese realiza seminário sobre Inclusão de Grupos Reflexivos na Política de Enfrentamento à Violência

A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), promoverá o seminário intitulado “Importância da inclusão dos grupos reflexivos como intervenção na política de enfrentamento à violência e sua articulação com os serviços e programas de atendimento às mulheres”. O evento acontecerá no dia 19 de agosto, a partir das 14h, no plenário da Alese.

Este seminário faz parte das ações do Agosto Lilás, uma campanha que visa o combate à violência doméstica e a promoção dos direitos das mulheres. O evento contará com a presença de especialistas e profissionais renomados que discutirão estratégias e práticas para aprimorar as políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres.

A deputada estadual Maisa Mitidieri reforça a importância do evento e convida a toda comunidade para fazer parte desse momento. “Através do seminário, poderemos fortalecer nossas redes de apoio e influenciar políticas públicas, contribuindo assim para a construção de um ambiente mais seguro e igualitário para todas as mulheres. Com isso, acredito que a participação de diversas áreas da sociedade se faz necessárias para que possamos engrandecer ainda mais essa ocasião”, afirma a parlamentar.

Os participantes receberão certificados de participação. As vagas são limitadas e os interessados devem realizar a inscrição através do link. Para mais informações, entre em contato com a equipe da Procuradoria da Mulher pelo telefone (79) 3216-6824.

Programação:

14h – Recepção e Abertura com a Procuradora da Mulher, Deputada Maisa Mitidieri

14:30 – Palestra com o Prof. Dr. David Tiago Cardoso, especialista em Psicologia Social e Cultura pela Universidade Federal de Santa Catarina

15:30 – Painel de Debatedores:

Dra. Verônica Lazar, Promotora de Justiça e Diretora do CAOP da Mulher do MP/SE

Prof. Dra. Grasielle Vieira, autora do livro “Grupos Reflexivos para autores de violência doméstica: responsabilização e restauração”

16:30 – Encerramento

17:00 – Coffee Break

Por Camilla Araújo