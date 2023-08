Produtos da periferia sergipana estarão na Expo Favela Sergipe no Centro de Convenções

Maior feira do país para estimular os negócios produzidos nas favelas brasileiras acontece nesta sexta e sábado, no Centro de Convenções de Sergipe. A entrada é gratuita.

Começa hoje, 4 de agosto, no Centro de Convenções Am Malls, a primeira edição da maior feira de negócios para empreendedores de favela: a Expo Favela Innovation – edição Sergipe. O evento, cuja entrada é totalmente gratuita, é realizado pela Central Única das Favelas em Sergipe em parceria com a Favela Holding, e acontecerá até sábado (5). A feira ocorre das 14h às 21h.

Participam cerca de 80 empreendedores sociais de comunidades periféricas sergipanas, que estarão divididos no camelódromo e praça de alimentação (onde haverá comercialização de produtos), nos stands como expositores e na área de startups. Eles apresentarão os produtos desenvolvidos, e a ideia é que consigam fazer conexões com possíveis investidores para os empreendimentos. Para isso, acontecerão rodadas de negócios e pitches de startups.

Dez empreendedores sociais serão escolhidos por uma curadoria nacional para participar da edição nacional Expo Favela, que será realizada em dezembro, na cidade de São Paulo.

Arte em destaque

Um espaço que promete atrair a atenção do público é o Favela Literária, montado em parceria com o Fórum de Literatura de Sergipe, e que dará visibilidade aos autores das regiões periféricas do nosso estado. O Favela Literária contará com 23 autores/expositores e haverá lançamento de obras.

A criançada que for ao evento junto com os pais ou responsáveis terá uma área totalmente destinada a ela, o espaço Kids Robociência, onde a diversão ocorrerá aprendendo sobre robótica.

A programação da Expo Favela também é composta por debates, cursos, apresentações de filmes e muitas outras iniciativas desenvolvidas nas periferias sergipanas. Entre os palestrantes confirmados para as conferências estão a presidente da CUFA Brasil, Kalyne Lima; o fundador da No Code School, Ederson Manoel; o fundador do jornal A Voz das Comunidades, Rene Silva, e a diretoria de Diversidade e Inovação de Conteúdo da Globo, Samantha Almeida.

A Expo Favela Innovation – edição Sergipe é uma realização da CUFA/SE em parceria com a FHolding, tem o patrocínio do Governo do Estado, Banese, Assembleia Legislativa e Prefeitura de São Cristóvão, e conta com o apoio da Abrasel, Delmar Hotel, Fasouto, Ordepseg e Centro de Convenções AM Malls de Sergipe. A montadora oficial da Expo Favela é a Êxito Soluções em Eventos.

Programação

04 de agosto

14h – Abertura Oficial da Expo Favela Innovation Sergipe 2023.

Economia, renda e cidadania na periferia do Brasil

Apresentação de dados do Data Favela

15h – Como as empresas podem contribuir com a potência das favelas sergipanas?

16h – Ascensão das narrativas periféricas no audiovisual;

18h – Início da programação Cultural – Música, Arte e Inclusão.

18h30 – Mayra Felix;

19h30h – Lari Lima;

05 de agosto

13h30 – Acolhimento aos participantes com o Samba de Roda “Guerreira da Melhor Idade”, projeto de Extensão do Instituto Federal de Sergipe (IFS) de Nossa Senhora do Socorro, em parceria com o Instituto Cultural Mangaliza;

14h – Quando a comunidade solta a voz: comunicação, inclusão social e pertencimento;

15h – A educação é a chave do acesso preto?

16h – Empreendedorismo digital e startups nas favelas;

17h – Mulher, negritude e empreendedorismo: por onde caminha essa equação?

18h – Início da programação Cultural – Música, Arte e Inclusão.

18h30 – Anne Carol

19h30 – Lampião da Rima;

Ascom Expo Favela Sergipe