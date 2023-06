Produtos das mulheres do Projeto Rede Solidária estarão disponíveis em feira

No dia 07 de junho, a partir das 15h, acontece a Feira Orgânica e Cultural, na sede da Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe (AEASE). Nesta edição, as mulheres do Projeto Rede Solidária de Mulheres de Sergipe, realizado pela Associação de Catadoras de Mangaba de Indiaroba (Ascamai), em parceria com a Petrobras e com o apoio da Universidade Federal de Sergipe (UFS), irão comercializar seus produtos de artesanatos e alimentos feitos com a mangaba, frutas da restinga sergipana e as frutas dos quintais agroecológicos de Carmópolis.

A feira acontece desde 2022 de forma esporádica e com o objetivo de ligar o campo com a cidade, fortalecendo a produção orgânica e a rica cultura de artesanato que o estado dispõe. Feirantes e expositores de produtos da agricultura familiar e do artesanato de todo o estado se encontram na feira que é organizada pela UFS, pelo Instituto Federal de Sergipe (IFS), pela AEASE, pela Rede Sergipana de Agroecologia (Resea) e pela Comissão de Produção Orgânica do Estado de Sergipe (CPORG – SE).

Os produtos feitos pelas mulheres do Projeto Rede Solidária de Mulheres de Sergipe incluem licores de diferentes sabores, geleias feitas com a mangaba e diversas frutas da restinga, biscoitos e outros alimentos que valorizam as produções de cada um dos sete municípios de atuação do Projeto. Além dos alimentos, as mulheres produzem artesanatos com valor histórico e cultural como a Renda Irlandesa e as peças produzidas com a palha do Ouricuri, que também estarão disponíveis na feira.

O Projeto Rede Solidária de Mulheres de Sergipe está, concomitantemente, comercializando seus produtos no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, que acontece entre os dias 01 de junho a 01 de julho, e que também é uma oportunidade de divulgar o trabalho das rendeiras, artesãs e mulheres extrativistas.

“Ocupar diferentes espaços é uma forma de mostrar a força da mulher na sociedade e isso é o que as mulheres do Projeto Rede vêm construindo ao longo dos anos. Sempre que temos a oportunidade de apresentar nossos produtos e nossos trabalhos, nós nos organizamos e nos fortalecemos para ocupar os espaços. E somos muito gratas quando convidadas a participar de eventos que valorizam nossa cultura e o nosso povo como a Feira Agroecológica e Cultural”, apontou Alícia Salvador, catadora de mangaba e presidente da Ascamai.

A programação que acontece no dia 7 de junho, das 15h às 21h, contará com a comercialização de produtos orgânicos de todo o estado, artesanatos variados, espaço infantil e práticas integrativas e complementares de saúde. A feira será na parte interna e externa da AEASE, localizada na Av. Beira Mar, nº 2400, bairro Jardins, em Aracaju. Além da venda dos produtos, haverá também o lançamento da XIX Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico, com o tema “Produto orgânico, amigo do clima! “.

Projeto Rede Solidária de Mulheres

Realizado pela Associação das Catadoras de Mangaba de Indiaroba (Ascamai) com a parceria da Petrobras

