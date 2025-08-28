Professor Iran Barbosa é pré-candidato ao Senado pelo Psol de Sergipe

Em reunião realizada nesta quarta-feira, 27, o PSOL de Sergipe, através do seu Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE), definiu que terá candidatura própria ao Senado. E o pré-candidato do partido será o professor Iran Barbosa.

Vereador por Aracaju em seu quarto mandato, ex-deputado estadual e ex-deputado federal, Iran foi o nome de consenso do partido para fortalecer a bancada federal de esquerda no Senado e para enfrentar as forças conservadoras que transformaram o Congresso Nacional em um espaço para defender interesses de famílias e de grupos privilegiados e vinculados ao projeto conservador de retrocessos de direitos da classe trabalhadora e do povo.

“No âmbito do Congresso Nacional, as Eleições de 2026 marcam, também, a renovação de dois terços (2/3) do Senado, que deve figurar entre os principais centros de disputa. Neste sentido, é fundamental que o PSOL Sergipe dispute pra valer uma vaga ao Senado, e, por essa razão, apresentamos o nome do companheiro Iran Barbosa para este pleito”, enfatiza a Resolução do partido aprovada na reunião.

É consenso no PSOL que, diante da atual configuração do Senado brasileiro, dominado por grupos conservadores e segmentos que defendem interesses próprios e pautas que vêm prejudicando os trabalhadores e a população brasileira de uma maneira geral, é preciso eleger quadros verdadeiramente comprometidos com as pautas sociais, com a classe trabalhadora e com transformação da realidade socioeconômica do país, enfrentando, o machismo, o machismo, o racismo, a LGBTfobia, o fascismo e toda forma de ataque à Democracia é às conquistas populares.

É, também, consenso no PSOL que é preciso eleger mais quadros que vão de fato ajudar o presidente Lula a seguir no caminho das transformações que o Brasil precisa. Para isso, Lula precisa de mais senadores apoiando seus projetos e as políticas necessárias ao povo brasileiro. Essa é uma necessidade urgente.

Neste sentido, a pré-candidatura de Iran Barbosa ao Senado vem com muita força, antenada com os anseios populares e com a necessidade de fortalecer o Congresso Nacional para ajudar Lula a governar, a partir de sua reeleição, em 2026.

Além da prioridade de disputar uma das vagas ao Senado com Iran Barbosa, a Resolução do PSOL também definiu que é prioridade buscar construir uma chapa unitária da esquerda para disputar os rumos de Sergipe; construir uma chapa de Deputados/as Federais para superação da cláusula de barreira; e montar uma chapa para a disputa da ALESE que garanta a reeleição da Deputada Linda Brasil e possibilite uma ampliação de representantes do PSOL/REDE.

