Professora Rosângela assina compromisso com as demandas do SINTAX

Em reunião, Professora Rosângela assina compromisso com as demandas do sindicato dos taxistas na gestão petista em Aracaju

Na tarde desta segunda-feira, 23, a candidata a vice-prefeita pelo partido dos Trabalhadores em Aracaju, a Professora Rosângela Santana, representando a candidata Candisse de Lula, realizou uma reunião com membros do Sindicato dos Trabalhadores em Táxis de Sergipe (SINTAX) com objetivo de ouvir as demandas e reivindicações da classe dos taxista e apresentar propostas do plano de governo petista “Aracaju na Medida Certa” para amparar e melhorar as condições de trabalho relatadas pelo sindicato.

Entre os pedidos do sindicato estão a contratação de taxistas para o transporte de funcionários das secretarias municipais, a criação de um aplicativo administrado pela prefeitura sem custos para os taxistas, o combate à clandestinidade no setor, a desburocratização do serviço da SMTT e a implementação de um sistema de lotação com a participação dos taxistas locais. O presidente do SINTAX, João Batista, apresentou o termo de compromisso que foi prontamente assinado pela vice-candidata de Lula na capital. Ainda, Batista fez críticas à condução da atual gestão para com o SINTAX e elogiou as propostas petista em prol dos taxistas.

“A prefeitura de Aracaju nos prometeu mudanças, nos prometeu diálogo e não cumpriu. Ficamos muito felizes em ver que o PT está comprometido com nós, membros do sindicato. Nossa expectativa é que, futuramente, possamos voltar a discutir nossas demandas e participar ativamente da gestão a partir de nossas propostas”, citou o presidente.

“O modo petista de governar é esse: ouvindo as demandas dos sindicatos, dos movimentos sociais e do povo de Aracaju. É importantíssimo haver esses espaços para debatermos soluções na medida certa, sempre através da participação ativa da sociedade. Nós agradecemos o convite e reafirmamos nossa intenção de solucionar as demandas que o SINTAX trouxe para nós em nossa futura gestão”, concluiu a professora Rosângela.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ellen Bispo/Assessoria de Comunicação