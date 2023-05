Professores da rede municipal de Aracaju decidem paralisar as atividades nos dias 30 e 31 de maio

Reunidos em Assembleia Extraordinária na manhã desta quarta, 24, as/os profissionais do ensino do município de Aracaju decidiram paralisar suas atividades nos dias 30 e 31 de maio. A Assembleia foi realizada no auditório do Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju (Sindipema) e contou com a presença de centenas de profissionais filiados ao sindicato.

O magistério entra em paralisação devido à conduta desrespeitosa do governo municipal de Aracaju em não cumprir o que havia sido acordado em mesa de negociação. Ao contrário do que foi prometido, o prefeito Edvaldo Nogueira não apresentou nenhuma proposta quanto ao cumprimento da Lei Federal 11.738/2008, que determina o pagamento do piso salarial na carreira do magistério da rede pública.

Na terça, dia 30, o Sindipema conduzirá um Ato Público na praça General Valadão, no Centro da Cidade. Já na quarta, dia 31, será realizada uma vigília em frente ao Centro Administrativo, para pressionar o prefeito Edvaldo Nogueira a cumprir a lei. Já na quinta, dia 01/06, será realizada uma nova Assembleia da categoria.

O presidente do Sindipema, Obanshe Severo, ressaltou que, ao contrário do que é afirmado pelo governo municipal, existem alternativas de financiamento para garantir o cumprimento do piso salarial na carreira. “O sindicato propõe uma atualização da LC 163, que determina que o Poder Executivo arque com uma contribuição previdenciária suplementar mensal, incidente sobre a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias dos servidores ativos vinculados ao Fundo Financeiro e ao Fundo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Aracaju ”, explicou.

Na luta pela Educação

“Desde os meus 17 anos que eu luto. Me aposentei pelo Estado, agora atuo no município e percebo que as lutas precisam continuar, porque existe um discurso de desconstrução de muitas conquistas históricas. A passos lentos, mas estamos conseguindo conquistas. Na minha escola, tem uma dificuldade enorme de parar porque tem muitos contratados. Por isso, precisamos investir na consciência política das educadoras e educadores para lutarmos por melhoria das condições de trabalho”, destacou a professora Cássia de Fátima.

O professor e ex-deputado estadual Iran Barbosa destacou a importância dos concursos públicos para o fortalecimento da educação pública e a valorização dos profissionais de ensino. “Precisamos fazer a defesa do concurso público, pois os profissionais contratados são extremamente comprometidos, mas ficam por um período curto na escola. Queremos que eles tenham a oportunidade de serem aprovados em um concurso público e assim tenham acesso a direitos e garantias reais na carreira”, destacou Iran.

O secretário de Formação do Sindipema, Cláudio de Brito, destacou que há desafios, mas há também um processo de fortalecimento da categoria. “Quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro. E a gestão de Edvaldo Nogueira há muito tempo vem atiçando o formigueiro do magistério. Nós estamos lutando por uma educação de qualidade em Aracaju, não somente pelos salários. Estamos num movimento forte, nos fortalecendo cada vez mais. Ou Edvaldo Nogueira cumpre com a lei do piso ou terá sérios problemas. Nós vamos mostrar à sociedade que o sindicato tem força”, destacou Cláudio.

A secretária de Comunicação do Sindipema, Cátia Oliveira, convocou toda a categoria para as atividades de mobilização. “Atos vazios não fazem pressão. Decretamos paralisação e precisamos estar nas ruas mobilizando, conscientizando e fazendo pressão pelo pagamento do piso. Se a paralisação é na rua, devemos estar nas ruas”, destacou Cátia.

“Muitos falam que a educação é de extrema importância para o desenvolvimento da comunidade para formação da sociedade mas esse discurso não se concretiza na prática os gestores do município de Aracaju não estão preocupados com a importância de professores e professoras a única preocupação é com a nossa capacidade de organização e mobilização por isso temos que fortalecer as ações do sindicato participando dos nossos atos.

NOTA PÚBLICA DO SINDIPEMA

O Sindipema (Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju) informa que todas as escolas da rede municipal de ensino em Aracaju irão PARALISAR suas atividades nos dias 30 e 31 de maio.

A paralisação foi deliberada em Assembleia Extraordinária na manhã desta quarta, 24, com a presença de centenas de profissionais do ensino do município de Aracaju filiadas/os ao Sindipema e que não aceitam a conduta desrespeitosa do governo municipal. Ao contrário do que havia sido acordado em mesa de negociação, o prefeito Edvaldo Nogueira não apresentou nenhuma proposta quanto ao cumprimento da Lei Federal 11.738/2008, que determina o pagamento do piso salarial na carreira do magistério da rede pública.

Além da paralisação nos dias 30 e 31 de maio, também foi deliberado um ATO PÚBLICO na terça, dia 30, uma VIGÍLIA em frente ao Centro Administrativo no dia 31 e uma ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA na quinta, 1 de junho.

As professoras e professores, tanto as/os que estão em sala de aula e as aposentadas e aposentados, que já doaram boa parte da sua vida à educação pública, merecem respeito, valorização e condições dignas de trabalho e de aposentadoria.

Convidamos toda a população aracajuana a apoiar o magistério na luta pela educação pública, gratuita e de qualidade.

Por um Sindipema forte e comprometido com a luta coletiva!

Com informações e foto do Sindipema