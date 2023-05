Professores da rede municipal de Aracaju decidem paralisar as atividades nesta sexta

Os professores do município de Aracaju estão com as atividades paralisadas nesta sexta-feira (12), onde participarão de vigília em frente à Prefeitura de Aracaju para acompanhar os representantes do Sindicato na mesa de negociação com o secretariado da gestão municipal.

Cerca de 32 mil alunos da rede estão sem aulas.

Segundo o Sindicato dos Profissionais do Ensino do Município de Aracaju (Sindipema), a paralisação foi aprovada por unanimidade, devido à postura do governo municipal de Aracaju em não priorizar a mesa de negociação com o magistério da rede municipal para o cumprimento do piso salarial. A reunião da mesa de negociação com o governo municipal de Aracaju estava marcada para a terça, 9, mas foi remarcada.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, atualmente, professores efetivos em início de carreira, que trabalham 40 horas semanais ganham, atualmente, salário bruto de R$ 5.189,04.