Programa 1º Emprego será apresentado no G20 Social

O Programa Primeiro Emprego está entre as atividades autogestionadas com propostas aprovadas na primeira chamada para apresentações no G20 Social, que será realizado de 14 a 16 de novembro, no Rio de Janeiro. A iniciativa da presidência brasileira do bloco internacional é pautada no compromisso de ouvir e dar voz à sociedade civil em suas diversas esferas de atuação. Das 852 propostas recebidas, 479 passaram nesta fase e 164 selecionadas, entre elas o programa sergipano.

O Governo do Estado será representado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), executora do PPE, com a apresentação intitulada ‘Governança colaborativa e inclusão de jovens no mercado de trabalho: o caso do Programa Primeiro Emprego’.

De acordo com o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, levar o programa estadual para a Cúpula Social é uma oportunidade ímpar de mostrar como um trabalho de colaboração interinstitucional, entre os setores público, privado e organizações da sociedade civil, pode fortalecer a empregabilidade e a qualificação profissional dos jovens.

“Em Sergipe, muitas empresas relatam dificuldades em contratar profissionais qualificados com as habilidades exigidas pelo mercado local, o que impede o desenvolvimento econômico do estado e limita o crescimento de setores estratégicos. Ao exigir experiência prévia, essas empresas criam uma barreira para jovens que raramente têm a oportunidade de adquirir essa experiência. O Programa Primeiro Emprego busca romper esse ciclo ao capacitar jovens e oferecer a eles a primeira oportunidade de ingresso no mercado de trabalho, respondendo simultaneamente à demanda empresarial por mão de obra qualificada”, destaca o secretário.

O programa

No G20 Social, serão apresentados dados do Programa Primeiro Emprego, lançado há pouco mais de um ano, para promover a inclusão produtiva de jovens como um exemplo prático de governança colaborativa. A missão do PPE é combater o desemprego na faixa etária, que, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), atinge 13% da população globalmente, chegando a 14,3% no Brasil.

Jovens como Matheus Moraes, que aos 27 anos teve a oportunidade de participar do programa, destacam a relevância da iniciativa. “A experiência está sendo muito boa, muita expectativa para aproveitar e ter oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, ter novas chances. Estou gostando muito, é uma felicidade enorme estar participando e aproveitando ao máximo”, disse o futuro operador de perecíveis.

Voltado para um público dos 18 aos 29 anos, sem experiência profissional, o programa está alinhado com o Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Organizações Unidas (ONU), por contribuir para a educação, promoção de trabalho e redução das desigualdades.

O programa disponibilizou 1.890 vagas do início até hoje. São 562 educandos matriculados distribuídos em 28 turmas (10 concluídas e 18 em andamento) e 64 turmas a iniciar. Cinco municípios sergipanos já foram contemplados: Aracaju, Lagarto, Estância, Carmópolis e Tobias Barreto.

Além de proporcionar qualificação e vivência profissional nas empresas parceiras, o PPE garante bolsa financeira de R$ 500 a R$ 750 aos participantes durante os seis meses do período de aprendizado. Ao final do curso, pelo menos 30% dos participantes terão a oportunidade de conseguir emprego formal ao final da capacitação.

“O programa Primeiro Emprego também gera um capital social entre os participantes, fortalece redes de apoio e cria valor público, o que aumenta o impacto positivo na trajetória profissional e social dos jovens atendidos”, reforça Jorge Teles.

G20 Social

Anunciado pelo presidente Lula na 18ª Cúpula de Chefes de Governo e Estado do G20, em Nova Délhi, na Índia, quando o Brasil assumiu simbolicamente a presidência do bloco, o objetivo do G20 Social é ampliar a participação de atores não-governamentais nas atividades e nos processos decisórios do G20, que durante a presidência brasileira tem por lema ‘Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável’.

O G20 Social pretende que as colaborações da sociedade civil sejam analisadas e, no que couber e houver consenso, incorporadas à Declaração de Líderes do G20. O G20 é um fórum de cooperação econômica internacional, cujo objetivo é debater temas para o fortalecimento da economia internacional e desenvolvimento socioeconômico global e desempenha um papel importante na definição e no reforço da arquitetura e da governança mundiais em todas as grandes questões econômicas internacionais.