Programa Acelera Sergipe soma mais de 100 obras e investimentos de quase R$ 300 milhões para impulsionar o desenvolvimento

Em menos de um ano, o Programa Acelera Sergipe já movimenta o maior pacote de investimentos em infraestrutura da história recente do estado. Com quase R$ 300 milhões em obras distribuídas por 53 municípios, a iniciativa está transformando a realidade de diversas regiões, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico, gerando empregos e melhorando a qualidade de vida da população. São mais de 100 intervenções, incluindo pavimentação de vias, construção de equipamentos públicos voltados ao turismo e ao fortalecimento de cadeias produtivas locais, consolidando o programa como peça-chave para o crescimento das cidades sergipanas.

Criado pelo Governo do Estado, a gestão do Acelera Sergipe envolve uma atuação conjunta entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), Secretaria de Estado do Turismo (Setur), a Agência Desenvolve-SE – por meio do Programa Projetar-SE – e as prefeituras municipais. Esse alinhamento permite que as obras avancem dentro dos prazos previstos e com transparência na aplicação dos recursos. Para muitos gestores municipais, o Acelera Sergipe se firma como uma estratégia essencial para o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida no interior.

Segundo o prefeito de Riachuelo, Petinho de João Grande, esse programa tem sido um divisor de águas. “A inserção do projeto de micro e macrodrenagem no Acelera tem como objetivo aprimorar as condições de escoamento, visando resolver questões relacionadas à erosão, aceleramento e inundações, preparar a cidade para o crescimento planejado e promover o progresso dos bairros que compõem nossa cidade. Estes são apenas alguns dos múltiplos benefícios que serão obtidos pelo nosso município através do ambicioso e inovador Acelera Sergipe”, avaliou.

Entre os investimentos mais expressivos está a drenagem e a pavimentação de ruas do Bairro Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju, com recursos que chegam a R$ 100 milhões. Outra obra de grande impacto é a construção do novo Mercado Hortifrutigranjeiro de Tobias Barreto, na região centro-sul, avaliado em R$ 29 milhões. A implantação do Mercado de Plantas Ornamentais de Boquim, com investimentos de R$ 13 milhões, também se destaca, assim como a construção da Adutora do Curralinho, em Poço Redondo, um importante polo da pecuária leiteira do Estado, que teve a sua primeira etapa iniciada nesta semana.

O programa também investe na melhoria da qualidade de vida da população. Obras como construção e reforma de praças, ginásios poliesportivos, estádios de futebol e até urbanização de orlas fluviais estão entre as ações previstas. Além de fortalecer a infraestrutura urbana, o Acelera Sergipe também impulsiona a economia local, beneficiando comerciantes, empreendedores e trabalhadores da construção civil, de forma direta e indireta.

Prefeituras

A iniciativa depende fortemente da atuação das prefeituras, e o Governo do Estado tem atuado diretamente para fortalecer a parceria com os municípios. Durante as edições do ‘Sergipe é aqui’, evento itinerante que aproxima o governo da população, equipes técnicas montam espaços dedicados a tirar dúvidas e oferecer suporte aos gestores municipais, garantindo o andamento adequado dos projetos. Esse planejamento conjunto tem sido fundamental para que as obras avancem conforme o previsto, assegurando transparência e eficiência na execução.

O secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, destacou a importância do Acelera Sergipe para a transformação da infraestrutura do estado. “Em menos de um ano, conseguimos avançar com dezenas de obras que impactam diretamente a vida dos sergipanos. Nosso compromisso é continuar trabalhando com planejamento e responsabilidade para entregar projetos que tragam benefícios concretos para a população”, afirmou.

Foto: Marcos Rodrigues