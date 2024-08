Programa Acredita será lançado em Sergipe e conta com ações na área da Assistência Social

Secretaria de Estado da Assistência Social é parceira na execução do programa em Sergipe

Visando promover a inclusão e autonomia socioeconômica dos sergipanos em situação de vulnerabilidade, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), assinará nesta sexta-feira, 16, a adesão ao Programa Acredita no Primeiro Passo, do Governo Federal. A cerimônia de assinatura será realizada no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, às 11h.

Na oportunidade, o governador Fábio Mitidieri e a secretária de estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, receberão o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias; o ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR), Márcio Macedo e o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.

“É importante e fundamental o estabelecimento de parcerias entre as esferas federal, estadual e municipal, pois assim conseguiremos deixar o nosso Sergipe cada vez melhor”, destacou a secretária de estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, sobre a presença do ministro Wellington Dias no evento e os programas executados em parceria.

O ‘Acredita’ é uma iniciativa do Governo Federal, estabelecida com o Distrito Federal, estados, prefeituras, organizações públicas, setores empregadores e da sociedade civil, que busca superar a exclusão no país. A iniciativa busca promover, entre as pessoas vinculadas ao Cadastro Único, a autonomia econômica, o aumento de renda e a valorização do trabalho e das capacidades empreendedoras.

Serviço

O quê: Lançamento do Programa Acredita

Quando: 16 de agosto, às 11 horas

Onde: Centro de Convenções AM Malls, Av. Tancredo Neves, 4444, Inácio Barbosa, Aracaju