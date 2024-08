PROGRAMA AMEEI VIABILIZARÁ CONSTRUÇÃO DE CRECHES EM TODOS OS MUNICÍPIOS E AVANÇOS PARA EDUCAÇÃO

Neste Dia da Infância, 23 de agosto, Sergipe reafirma o compromisso com a educação infantil por meio do Programa de Apoio aos Municípios para Expansão da Educação Infantil (Ameei). Instituído pela Lei nº 9.340, em 13 de dezembro de 2023, o programa tem como meta a construção de 75 creches-escolas, divididas em dois modelos, para atender à crescente demanda por educação infantil de qualidade, equânime e inclusiva.

Com a assinatura do termo de adesão pelos municípios e a verba em caixa, o ‘Ameei’ avança para a fase de licitação das obras. A expectativa é que, com a conclusão das unidades, Sergipe dê um salto importante na universalização da educação infantil, beneficiando crianças em todo o estado.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, destaca a importância da construção das creches-escolas em Sergipe. “É na primeira infância que se formam grandes cidadãos, e o Governo de Sergipe, atento a essa demanda, investe, em colaboração com os municípios, na construção de creches-escolas e no apoio ao aprendizado na infância, para que em um futuro próximo possamos ter cidadãos engajados, conscientes de seu papel social e com um projeto de vida”, afirmou.

Em regime de colaboração com os municípios, o investimento para as creches do tipo 1 é de aproximadamente R$ 5,1 milhões para a construção, com um adicional de R$ 300 mil para o mobiliário. As creches do tipo 2 contam com um orçamento de R$ 3,2 milhões para a obra e R$ 200 mil para o mobiliário. Até o fim do governo, o programa terá investido um total de R$ 400 milhões, contemplando diversos municípios.

As creches-escolas do tipo 1, com capacidade para atender a 316 alunos, serão construídas, inicialmente, nos municípios de Aracaju, Lagarto, Estância, Tobias Barreto e Nossa Senhora do Socorro. Já as creches do tipo 2, destinadas a 158 alunos, nesta primeira fase beneficiarão municípios como Monte Alegre, Gararu, Boquim, Riachão do Dantas, Poço Verde, Laranjeiras, Areia Branca, Campo do Brito, Santa Luzia do Itanhi, Itaporanga d’Ajuda, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora da Glória.

A coordenadora do Ameei, Lívia dos Anjos Andrade, lembra que a primeira infância, que engloba crianças de 0 a 6 anos, representa uma janela de oportunidades de crescimento e desenvolvimento do ser humano, por isso, segundo ela, a importância desse olhar do governo para essa faixa etária. “Apesar da responsabilidade ser municipal, o Governo do Estado está empenhado em apoiar os 75 municípios de Sergipe para alcançar uma educação de qualidade para todos os pequenos sergipanos”, afirma.

Em Estância, um dos municípios que receberá uma creche-escola do tipo 1, o secretário municipal de Educação, João Luiz, enfatiza o impacto positivo que a nova estrutura trará para a educação infantil e, por consequência, toda a sociedade. “O Programa Ameei é essencial para que as redes municipais de ensino e o estado de Sergipe avancem na política pública da primeira infância. O governo estadual, ao fornecer assessoria técnica e construir creches para crianças de quatro e cinco anos, aborda uma necessidade que os municípios, devido à falta de recursos, ainda enfrentam. Em Estância, a construção de duas creches permitirá a ampliação do atendimento em tempo integral para crianças de zero a três anos em áreas de maior vulnerabilidade social. O município celebra essa iniciativa que fortalecerá a educação básica e a política pública na primeira infância”, enfatizou o secretário.

Foto: Maria Odília