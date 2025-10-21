Programa Filé de Camarão na Alimentação Escolar fortalece cardápio diversificado

De janeiro a outubro deste ano, o programa Filé de Camarão na Alimentação Escolar garantiu a presença do alimento típico da culinária sergipana nos cardápios das escolas em tempo integral da rede pública estadual de ensino, distribuídas entre as 10 diretorias regionais de educação (DRE). A ação é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seed), por meio do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), e alia nutrição, diversidade no cardápio, produtores familiares e um desenvolvimento mais sustentável.

Até o momento, foi distribuído um total de 17.284 kg de camarão, com um valor liquidado de R$ 652.175,40. A aquisição é realizada por meio de chamada pública, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por se tratar de um produto oriundo da agricultura familiar.

Os camarões são fornecidos por cooperativas que seguem as normas de qualidade exigidas para a alimentação escolar, fortalecendo a economia local e levando um alimento rico em nutrientes para os estudantes.

Segundo a diretora do DAE, Lucileide Rodrigues, esse resultado é fruto de um trabalho conjunto entre o departamento, as escolas e os produtores, reforçando que investir na agricultura familiar é investir em território que representa o futuro da alimentação escolar sergipana. “Temos orgulho de ver essa política se concretizando por meio de iniciativas como essa, que levam um alimento regional, nutritivo e de alta qualidade para a mesa dos nossos estudantes”, destacou.

Regionalização e diversidade

O programa visa incentivar a regionalização da alimentação escolar, valorizando ingredientes e sabores que fazem parte da identidade cultural de Sergipe. A presença do camarão no cardápio representa não apenas um ganho nutricional, mas também simbólico, aproximando o aluno de sua cultura alimentar.

De acordo com a nutricionista do DAE, Dayane Marques, o filé de camarão é uma excelente fonte de proteínas, vitaminas e nutrientes essenciais para o crescimento e o desenvolvimento dos estudantes. “Além de o camarão ser um alimento leve e saboroso, ele contribui para manter a energia dos estudantes. Nós criamos um cardápio planejado para não esconder o sabor do camarão entre os outros ingredientes das receitas que foram criadas justamente para contribuir e manter a energia dos estudantes”, explicou.

Antes de ser totalmente introduzido, o camarão passou por um teste de aceitabilidade realizado com os estudantes, que avaliaram a forma como o alimento era preparado. Após o teste, foi realizada uma capacitação com todos os manipuladores de alimentos das escolas da rede pública estadual de ensino.

O camarão só chegou às escolas após a instalação de um freezer específico destinado ao seu armazenamento. Em seguida, foi incluído no ato da Matrícula Online um termo para que os pais dos estudantes informassem se o aluno poderia ou não consumir o camarão, para aqueles estudantes que não consomem essa proteína, seja por motivo de alergia ou preferência alimentar. As escolas adaptam o cardápio para a quantidade exata desses estudantes com uma outra proteína. O Departamento de Alimentação Escolar realiza toda a logística da distribuição e as escolas têm a decisão de quando ofertará o alimento no cardápio.

No Centro de Excelência Leandro Maciel, em Aracaju, a proteína chegou para diversificar o cardápio dos estudantes da unidade escolar. As merendeiras foram preparadas para realizar a manipulação, o preparo e o armazenamento corretos do camarão, alimento que é o mais aguardado pela comunidade escolar.

A diretora da unidade, Carla Surama, reforçou que o alimento tem grande aceitação entre os estudantes desde que foi incluído no cardápio. “Desde que a proteína do camarão foi inserida, a comunidade escolar ficou muito feliz, porque era mais um alimento que iria agregar na alimentação dos nossos estudantes, que passam o dia todo na escola. Para aqueles que não consomem ou têm alergia, disponibilizamos outra proteína, garantindo que todos sejam bem atendidos e fiquem cada vez mais satisfeitos com essa nova oferta, que vem enriquecendo o cardápio escolar”, destacou.

Para os estudantes, o camarão chegou para diversificar a merenda, tornando-a mais variada e de melhor qualidade. “Além do frango e da carne, nós temos o camarão, que é sempre muito bem preparado aqui na escola. Passamos o dia todo aqui e precisamos estar bem alimentados, principalmente porque saímos muito cedo de casa para vir até a escola. Então, eu acho que uma alimentação rica em nutrientes ajuda, inclusive no nosso desempenho escolar”, disse a estudante do 3º ano do ensino médio Andressa Andrade.

Já o estudante Isaac Gabriel Santos ressaltou que a aceitação do camarão no cardápio escolar foi bastante positiva. “É muito bom, porque diversifica o paladar dos estudantes. Muitas vezes, a alimentação na escola é a única refeição do dia para alguns colegas”, afirmou

Foto: Maria Odília