Programa pretende estimular desenvolvimento de municípios sergipanos. 21 cidades serão beneficiadas com ações

Um programa do Sebrae vai levar soluções para ajudar os municípios sergipanos a melhorar seus indicadores socioeconômicos, estimular a geração de empregos e proporcionar novas oportunidades para os pequenos negócios. O Cidade Empreendedora foi lançado na noite desta sexta-feira, 19, no auditório do Sebrae, em evento que reuniu prefeitos, secretários municipais e representantes de diversas entidades.

A iniciativa será promovida em 21 municípios até o final de 2024 e irá garantir a oferta de capacitações, consultorias e apoio técnico para a criação de políticas públicas de desenvolvimento local. Essas ações serão trabalhadas em dez eixos, que contemplam todas os temas que influenciam a capacidade de um território em iniciar, acelerar e sustentar o processo de desenvolvimento.

“O nosso objetivo é apoiar os governos municipais no esforço de modernização e inovação das práticas de gestão voltadas às ações típicas do setor público que incidem sobre o setor privado e podem impor obstáculos desnecessários ao desempenho das atividades econômicas”, explica a superintendente do Sebrae, Priscila Felizola.

Dessa forma, o programa irá identificar a capacidade da gestão pública municipal em orientar esforços para melhorar o ambiente de negócios em seu território, apontar as lacunas de ações e as possibilidades de aperfeiçoamento e oferecer um conjunto de soluções específicas à necessidade de desenvolvimento de cada municipalidade.

Os gestores receberão apoio para promover o aumento da participação dos pequenos negócios nas compras governamentais, facilitar o processo de abertura de empresas, inserir a educação empreendedora nas escolas e a promover a formação de líderes que ajudem a promover uma gestão pública eficiente.

Cidades beneficiadas

As atividades serão desenvolvidas nas cidades de Simão Dias, Itabaianinha, Indiaroba Campo do Brito, Moita Bonita, Canindé de São Francisco, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Frei Paulo, Propriá, Cedro de São João, Pacatuba, Boquim, Riachão do Dantas, Divina Pastora, Carmópolis, Nossa Senhora das Dores, Gararu e Nossa Senhora do Socorro.

A ideia é que com a implementação dessas ações seja possível melhorar o ambiente de negócios nos municípios, facilitando a abertura de novas empresas, além de melhorar a competitividade dos empreendimentos lá existentes.

Na primeira fase do programa, realizada em 2022, foram atendidos dez municípios. Com a implantação de soluções de desburocratização essas cidades registraram queda de 79% no tempo médio de abertura de empresas, que atualmente é de sete horas. Essa redução impactou diretamente a criação de novos negócios, já que foi registrada a abertura de 2,8 mil empreendimentos nesses locais.

“O trabalho realizado em nossa cidade foi fundamental para viabilizar a participação dos pequenos negócios nas compras realizadas pelo poder público municipal. Hoje somos referência nesse tema em Sergipe e isso só foi possível porque recebemos todo o apoio do programa para conseguir criar mecanismos que facilitassem esse processo”, explica o prefeito de Moita Bonita, Wagner Costa.

Além das dez cidades sergipanas, o Cidade Empreendedora já atendeu 1.784 municípios em todo o país. Eles respondem por 53% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, cerca de R$ 4 trilhões, e contam com 11,5 milhões de empreendimentos em seu território.

