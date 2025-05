Programa Primeiro Emprego realiza aula inaugural para mais 200 jovens do estado de Sergipe

Mais 200 jovens sergipanos iniciam suas jornadas de aprendizado no Programa Primeiro Emprego (PPE). Nesta sexta-feira, 30, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), realizou aula inaugural de 17 diferentes cursos. A solenidade contou com a presença do governador do estado Fábio Mitidieri e de várias outras autoridades.

Realizada durante a manhã, no auditório da biblioteca pública Epiphanio Dória, em Aracaju, a ação também acolheu e orientou os novos selecionados do programa, que capacita e direciona para a experiência profissional prática em diferentes empresas parceiras. Nestas novas turmas são elas: Hiper Carnes, Petrox, Grupo Tabajara, Rede Alpha, Brauna, Bombom, Agape Sistemas, Fasitec, Fasouto e os restaurantes Parati, Sal e Brasa e Maria Farinha. Os alunos se capacitarão em áreas de Açougueiro, Ajudante de Garçom, Atendente de Loja, Auxiliar de Depósito, Barman, Cozinheiro, Cumin, Empacotador, Frentista, Garçom, Marceneiro, Operador de Caixa, Pedreiro, Recepcionista, Repositor, Serviços Gerais e Operador de Centro de Distribuição.

Para Júlio Nascimento, de 20 anos, que vai fazer o curso de frentista, é apenas o começo no mundo do trabalho. Ele é da cidade de Pirambu, mas veio para a capital estudar e, agora, já sonha em trabalhar. “A nossa expectativa é abraçar a oportunidade, que é fundamental para a gente. Como eu sou do interior, vai também me auxiliar nos estudos, para me manter”, contou.

Sensação semelhante sentiu a participante Maria Eduarda, que, segundo ela, está experimentando o que chamou de “virada de chave” imensa em sua vida. “Estava em busca de uma oportunidade e não encontrava até o edital do Primeiro Emprego, quando eu fui selecionada e fiquei muito feliz, porque é uma coisa que nem todos os jovens, por si, conseguem ter, é mais difícil. Minha expectativa é grande e espero muito que eu consiga atingir todos os objetivos, que eu consiga realizar meus sonhos. Todos os jovens querem conquistar suas coisas e muitos não têm oportunidade, mas hoje, o programa está abrindo portas. É uma coisa que é maravilhosa, é um sentimento bom”, relatou satisfeita.

A aula inaugural teve a participação de jovens egressos, que já fizeram parte do PPE e hoje se encontram trabalhando por conta da iniciativa do governo estadual. Após a fala de um deles, o governador Fábio Mitidieri fez as suas considerações. “Fico muito grato quando ouço esse tipo de depoimento, porque a gente faz tudo isso para eles. Eles aqui estão empolgados por trabalhar e ter uma oportunidade, conseguir o seu sustento, que muitas vezes é também o sustento da sua família. Então é importante isso, mostrar que o caminho é através do trabalho, através da qualificação, e a gente tem conseguido isso aqui, com programas como esse, o Primeiro Emprego e o Qualifica Sergipe”, disse diante do auditório lotado.

Capacitação

O PPE é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/SE), responsável por construir a trilha de conhecimento teórico, e conta também com a participação essencial de empresas privadas para o estágio prático. Ao final do período, as empresas se comprometem a absorver, no mínimo, 30% dos concluintes com o emprego registrado em carteira.

“Hoje nós temos turmas do Senac, um grande parceiro nesse processo de qualificação profissionalizante, sobretudo do diálogo construído com o setor privado, que são importantíssimos dentro do programa. Nós qualificamos a mão de obra de acordo com a necessidade do setor privado, que é o nosso parceiro e assina a carteira dos jovens, um grande objetivo do programa. Nós sabemos que o emprego tem um papel social muito forte, porque tira o jovem da situação de vulnerabilidade, permite o seu ingresso no mercado de trabalho, e a qualificação profissionalizante catalisa esse processo, pois permite que o trabalhador possa almejar um salário melhor e melhor qualidade de vida”, analisa o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles.

Após a solenidade, os novos selecionados tiveram uma palestra motivacional com a professora Cleciane Alves, com o tema “Do sonho à conquista: qualificação como passo decisivo para o sucesso no mercado de trabalho”, além de orientações passadas pela coordenação do PPE. Lançado em agosto de 2023, o programa também garante bolsa financeira durante seis meses, para auxiliar na manutenção do participante em sala de aula. As turmas de hoje foram selecionadas por meio do Edital nº 01/2025, publicado no portal da Seteem

Presenças

Dentre as autoridades presentes, estiveram o diretor de Trabalho e Emprego do MTE, Bruno Motta, o senador Laércio Oliveira, o presidente do Fonset, Vladyson Viana, a deputada Katarina Feitosa, o vereador Levi Oliveira, a superintende de Estado da Juventude, Anne Livianne, o diretor pedagógico do Senac, Adalberto Trindade, além de integrantes do Fórum Nacional de Secretários do Trabalho, que estão na capital sergipana participando de assembleia do órgão.

