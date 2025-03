Programa ‘Sergipe é aqui’ realiza 44ª edição em São Domingos na sexta

O programa ‘Sergipe é aqui’ continua levando cidadania e serviços essenciais para os sergipanos. Na próxima sexta-feira, 4, a 44ª edição do evento será realizada no município de São Domingos, no agreste sergipano. Com mais de 160 serviços disponíveis, a iniciativa já realizou cerca de 200 mil atendimentos em todas as regiões do estado, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe com a descentralização e humanização dos serviços públicos.

Durante todo o dia, os moradores de São Domingos e região terão acesso a uma ampla gama de atendimentos, incluindo emissão de documentos como RG, CPF e ID Jovem; renovação de CNH; exames médicos e odontológicos; atualização vacinal; orientações jurídicas; oficinas de capacitação; e de suporte em programas sociais e direitos do consumidor. Os serviços serão ofertados no Centro de Excelência Emeliano Ribeiro e na sede da prefeitura a partir das 8h.

O secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, destacou a importância do programa para aproximar a gestão estadual da população. “O ‘Sergipe é aqui’ tem transformado a relação entre o governo e o cidadão, garantindo que serviços fundamentais cheguem, ainda mais, a quem mais precisa. São Domingos recebe essa iniciativa com a certeza de que teremos mais um dia de muito trabalho e cuidado com a população”, afirmou.

O prefeito de São Domingos, José Vagner Alves de Oliveira, conhecido como Binho, celebrou a realização do evento no município: “É com grande satisfação que recebemos a 44ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’ em nossa querida São Domingos. No dia 4 de abril, nossa cidade terá a honra de se tornar, por um dia, a capital de Sergipe, recebendo toda a estrutura do Estado com mais de 160 serviços essenciais à nossa população”.

O prefeito ainda ressaltou o impacto positivo do evento. “Isso representa muito mais do que um mutirão de atendimentos. O evento simboliza cuidado, compromisso e respeito com o nosso povo. São oportunidades reais sem burocracia. Desde atendimentos médicos até emissão de documentos, passando por serviços de assistência social, trabalho e lazer, tudo isso estará disponível gratuitamente”, pontuou

Por fim, Binho agradeceu ao governador Fábio Mitidieri e sua equipe pela realização do evento. “Quero agradecer ao governador e a toda sua equipe por trazerem esse grande projeto para São Domingos. É um momento especial para todos nós, pois reforça a importância da parceria entre município e estado para garantir mais qualidade de vida e desenvolvimento a nossa gente. Seguimos firmes no propósito de construir uma São Domingos mais forte, justa e com oportunidades para todos”, complementou

Foto: Luiz Bugia