PROGRAMA “SERGIPE É AQUI” SE CONSOLIDA COMO REFERÊNCIA NA PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA

Criado para ser um vetor na promoção da cidadania e na interiorização de ações e investimentos, o programa ‘Sergipe é aqui’ se consolidou, nesses dois anos de gestão, como uma das principais ferramentas de humanização na relação entre o Governo do Estado e a população. Desde que foi lançado, em fevereiro de 2023, a estrutura do governo itinerante já visitou 37 cidades, beneficiando mais de 180 mil cidadãos com um leque de serviços importantes em diversas áreas.

O programa, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), disponibiliza a cada edição mais de 170 ações de promoção de cidadania e bem-estar, em áreas como saúde, educação, Defensoria Pública, defesa do consumidor e emissão de documentos – a exemplo do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), do registro de identidade (RG) e da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre outros.

“Ao lançar o programa, em fevereiro de 2023, na cidade de Boquim, o governador Fábio Mitidieri definiu o ‘Sergipe é aqui’ como a extensão da mão do governo para auxiliar as pessoas que mais precisam, e é essa a verdadeira essência do programa. Por onde tem passado, o ‘Sergipe é aqui’ tem deixado importantes contribuições para a melhoria da realidade de cada local”, salienta o secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo.

Ele explica que, quando a gestão pública é humanizada, os serviços são prestados de forma mais acolhedora e eficiente, levando em consideração as necessidades e os direitos dos cidadãos. “A proposta do ‘Sergipe é aqui’ é justamente essa, aproximar a população e fazer com que os nossos gestores entendam melhor as demandas e prioridades dos cidadãos, contribuindo para a construção de políticas mais adequadas e eficazes”, complementa.

Em 2023, em seu primeiro ano de implementação, o programa passou por 18 cidades e beneficiou mais de 86 mil sergipanos. Neste ano de 2024, até o momento, 19 municípios receberam o programa, com cerca de 100 mil cidadãos alcançados. Entre as cidades que registraram maior participação de público, destaque para a 23⁠ª edição, realizada em Moita Bonita, no agreste sergipano, onde 6 mil atendimentos foram realizados, em um município onde a população total é de 11 mil habitantes. Outra cidade que também se destacou foi Tomar do Geru, localizada na região sul de Sergipe. O município, que conta com pouco mais de 13 mil habitantes, registrou quase 6 mil atendimentos.

“Esses números reforçam a importância do programa, que se reflete numa presença cada vez mais efetiva do Governo de Sergipe em cada lar, em cada cidade, garantindo mais cidadania e mais qualidade de vida para a população. Com essas visitas, a gestão conhece a realidade de cada município, não apenas conferindo de perto, mas ouvindo quem mora no local, suas dores, necessidades, e buscando soluções imediatas para os problemas”, explica o coordenador do programa, André Clementino.

Cidadania

O impulso que o ‘Sergipe é aqui’ possibilita na promoção da cidadania é reconhecido pela própria população, que se beneficia dos serviços prestados em uma condição que favorece a resolução de várias pendências em um único dia. Durante a passagem do programa pelo município de Nossa Senhora de Lourdes, no sertão sergipano, por exemplo, o aposentado Jonas dos Santos aproveitou para fazer a primeira carteirinha do Passe Livre, disponibilizada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), que oferta gratuidade no transporte público dentro do estado.

“Fiquei muito feliz de poder tirar a minha carteira, que era algo que há muito tempo queria fazer, mas não encontrava tempo. Agora, posso viajar para outras cidades de forma gratuita. O programa está de parabéns, tem sido um dia muito bom para nós que moramos na região”, destacou Jonas dos Santos.

A satisfação de ter acesso a atendimentos importantes, próximo de casa também foi ressaltada pela moradora de Tomar do Geru, Maria de Fátima dos Santos, durante a 28ª edição, realizada no mês de maio. “Cheguei logo cedo para garantir os atendimentos que preciso. Fiz exame de lâmina e de sangue, e agora vou aproveitar para visitar outros estandes. Essa ação é muito importante para nós que moramos no interior e muitas vezes não temos tempo para ir ao médico cuidar da saúde. Passei a semana esperando e estou feliz de ter conseguido”, afirmou a lavradora.

Gabinete Itinerante

Outra importante marca do governo itinerante está na presença da comitiva governamental in loco durante todo o dia. As cidades que sediam o programa também recebem o título de sede administrativa do Governo de Sergipe, com a presença do governador Fábio Mitidieri, acompanhado de secretários de Estado e gestores de órgãos públicos, despachando, ouvindo a população, discutindo projetos com a prefeitura, vereadores e empreendedores locais.

“Iniciativas como o ‘Sergipe é aqui’ demonstram o compromisso do Governo do Estado de promover o bem-estar social e o desenvolvimento das regiões mais necessitadas. A parceria entre o governo estadual e a administração municipal é fundamental para buscarmos o melhor para os cidadãos sergipanos e com este programa, é importante destacar, um grande passo é dado nessa direção”, destacou o prefeito de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano, anfitrião da 33ª edição do programa, realizada em agosto deste ano.

Foto: Ascom Casa Civil