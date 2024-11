PROGRAMA SERGIPE NO MUNDO EMBARCA MAIS 19 ALUNOS PARA INTERCÂMBIO NOS EUA E NO CANADÁ

O embarque dos 19 alunos da rede pública estadual que compõem completam a 1° turma do programa ‘Sergipe no Mundo’, ocorreu nesta sexta-feira, 15, no Aeroporto Internacional de Aracaju, contando com a presença de familiares, professores e diretores de escolas. Ao todo, são 50 jovens intercambistas que tiveram a oportunidade de vivenciar uma experiência única de um intercâmbio internacional ofertados pelo Governo de Sergipe.

Com o visto internacional em mãos, os seguros de viagem e de saúde, a carta de apresentação às famílias locais e matrícula feita em escolas americana e canadense, a turma embarcou para Boston, nos Estados Unidos, e Vancouver, no Canadá.

Os intercambistas Guilherme Trindade, aluno do Centro de Excelência, Maria Rosa de Oliveira, em Tobias Barreto, e Lucas da Macena, aluno do Centro de Excelência Dom Juvêncio de Britto, em Canindé do São Francisco, logo fizeram amizade e passarão 30 dias também em Boston. Lucas da Macena que participa de grupos de pesquisa no Centro de Excelência, disse que nao ver a hora de chegar na casa americana e ver a família falar somente em inglês. “Será um choque de cultura. Estou no terceiro ano do ensino médio e pretendo melhorar também o currículo com o aperfeiçoamento do inglês. Vou aproveitar cada momento na escola FLS Boston”, contou. O aluno Guilherme Trindade disse ir com a mente aberta para a cultura americana e pretende voltar com a memória cheia de boas lembranças.

O professor de língua inglesa, Marcelo da Cunha, junto com os familiares da aluna Ana Clara, do Centro de Excelência Roque José de Souza, em Campo do Britto, acompanhou todo o processo da aluna desde a inscrição. Ele lembrou que na época de estudante fazer intercâmbio era uma realidade distante dos alunos da rede pública. “São jovens que em sua maioria não teriam condições de intercâmbio como este. Voltaram outras pessoas totalmente diferentes. E quando retornarem o programa faz com que os alunos troquem essas experiências na escola. Gera um interesse de tirar a mais da media 7 exigida para se inscrever no programa”, avaliou.

A intercambista Allana Marcelly, aluna do Colégio Estadual Gilberto Freire, em Nosso Senhora do Socorro, pretende aproveitar cada segundo dos dias que passará em Boston. “Estou super ansiosa, mas com a certeza que dará tudo certo. Sei que voltarei da minha primeira viagem com uma outra mentalidade”, destacou.

Do Colégio Estadual Murilo Braga, em Itabaiana, a aluna Monize Mendonça de Andrade não escondeu a ansiedade ao contar as horas para o primeiro embarque internacional. Acompanhada dos familiares, Marcelo Gomes e Maria Lúcia de Menezes, e da diretora do colégio, Maracy Pereira, a aluna Monize disse que vai aproveitar cada minuto para conhecer uma nova cultura e aperfeiçoar o inglês. ” Ainda não caiu a ficha Passarei 30 dias em Boston, nos Estados Unidos, um sonho para qualquer jovem”, disse.

Sergipe no Mundo

O programa de internacionalização da educação básica da rede estadual de Educação, por ano, leva cem estudantes para intercâmbios educacionais. Neste semestre, foram 50 estudantes no total. O governador Fábio Mitidieri, acompanhado do secretário de Estado da Educação e da Cultura(Seduc), Zezinho Sobral, e da diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional, Eliane Passos, acolheu os familiares e professores e participou do processo de embarque.

“Muito feliz de ver os alunos embarcando, completando os 50 jovens da primeira turma. A gente poder ofertar a oportunidade, o conhecimento de novas culturas, de crescimento, de um ganho de vida fantástico. Mais de 4 milhões de investimentos, são cinco países e no ano que vem teremos a França e a oportunidade de incluir professores. A rede estadual está de parabéns”, disse o governador.

O secretário da Seduc, Zezinho Sobral, afirmou que que a educação sergipana passa por um novo tempo de transformação e são 100 alunos que terão a oportunidade de permanecer por 30 dias em uma vivência educacional internacional a cada ano. “É muita alegria para a escola pública neste novo momento de transformação”, destacou.

O Sergipe no Mundo abraça alunos do ensino médio entre 14 e 17 anos de idade, da rede pública estadual, com media superior a 7, para uma oportunidade de vivências e experiências de imersão, socialização de cultura e de uma cidadania global. Os intercambistas terão uma extensa agenda de estudos em uma escola local, visitas culturais e passeios, além da convivência com uma família de cada país onde irão se hospedar. Eles receberam um auxílio financeiro antes do embarque no valor de R$ 1.100,00, além de R$ 7.041,66 durante a estada no país de destino. O programa Sergipe no Mundo é fruto de investimento total do Governo do Estado na ordem de R$ 4.335.000,00.

Foto: Maria Odilia