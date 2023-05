Programação: deputados prestigiam lançamento dos festejos juninos

Ao lado de deputados estaduais, prefeitos e gestores da administração estadual, o governador Fábio Mitidieri (PSD) apresentou oficialmente na noite desta segunda-feira (08) a programação completa dos festejos juninos em Aracaju. Paralelo às mais de 250 atrações musicais – sendo 210 grupos formados por artistas genuinamente sergipanos –, os movimentos culturais contarão com concursos de quadrilha junina, comidas típicas, além da apresentação de barcos de fogo e bacamartes. Realizado na Rua de São João, o lançamento organizado pelo Poder Executivo Estadual foi prestigiado pelos deputados Luciano Bispo (PSD), Cristiano Cavalcante (União Brasil), Lidiane Lucena (Republicanos), Neto Batalha (PP), Marcelo Sobral (União Brasil), Luciano Pimentel (PP), e Manuel Marcos (PSD).

Líder do governo na Casa Legislativa, o deputado Cristiano Cavalcante destacou o movimento econômico que este conjunto de apresentações deve contabilizar nos 75 municípios sergipanos. “Serão 30 dias de forró não só em Aracaju, mas em todo o nosso estado de Sergipe. Imaginem: um mês inteiro com bandas tocando e recebendo seus cachês, serviços de bares, restaurantes, pousadas e hotéis, profissionais da sonorização, iluminação, seguranças, comércio em geral, enfim, o nosso ‘País do Forró’ volta com tudo para o ranking dos melhores festejos juninos do país. Esse era mais um compromisso do governador, que acaba de ser respeitado”, avaliou. O governador Fábio Mitidieri chamou a atenção para o quantitativo de polos culturais espalhados pela capital e interior.

De acordo com o Chefe do Poder Executivo, o estado de Sergipe possui atrativos multipolarizados os quais permitem que turistas brasileiros e estrangeiros optem por desembarcar na menor unidade federativa do país. “Aqui na capital teremos festa na Orla de Atalaia, nos mercados centrais, no Gonzagão, no bairro 18 do Forte, no Centro de Criatividades e aqui na Rua de São João. Além disso, teremos festa em Muribeca, Capela, Areia Branca, Japaratuba, Estância e tantos outros municípios. Diferente de outros estados onde a festa é concentrada em um só município, aqui em Sergipe teremos festa nos quatro cantos do estado. Estamos sendo verdadeiramente o ‘País do Forró’ na forma de pensar, agir e sentir”, avaliou o governador.

Logo após a divulgação completa da programação, o deputado estadual Neto Batalha revelou que estava surpreso com a seleção de artistas nacionais, mas em especial pelo quantitativo de atrações locais. O parlamentar destacou ainda a busca por novidades e reestruturação do Arraial do Povo. “Eu não tenho palavras para descrever o tamanho da minha surpresa positiva; os artistas nacionais são nomes bastante agradáveis para o nosso espírito nordestino, e o volume de contratos firmados com os artistas locais é bastante louvável. Ainda por cima tem uma praça bem projetada, inclusive com a mudança de posição do palco principal para tentar minimizar o volume do som na região”, disse.

De janeiro à janeiro

A partir de agora, todas as segundas-feiras terão apresentação cultural na Rua de São João. Esta medida tem como objetivo fortalecer o cenário artístico local, além de colaborar com o movimento econômico na região do bairro Santo Antônio. Na avaliação da deputada estadual Lidiane Lucena, esta ação atende à parte do pleito historicamente apresentado pelos artistas locais. “Quantas e quantas vezes ouvimos que o ‘País do Forró’ só tinha forró no mês de junho? Com essa medida, agora Sergipe terá apresentação contínua e durante todo o ano em praça pública. Isso é excelente para a Cultura, Economia e valorização das nossas raízes tradicionais. Nós, deputados, estamos aqui para parabenizar o governo por esta ação”, declarou a parlamentar.

O deputado Luciano Bispo enalteceu outros aspectos positivos. Na concepção do parlamentar, o anúncio antecipado dos festejos juninos em Sergipe permite que turistas de outros estados possam incluí-lo como possível destino no próximo mês de junho. Luciano Bispo destacou também que esta programação passa a ser compartilhada em amplo fluxo pela imprensa local, redes sociais, bem como por empresários com atuação no setor de hotelaria. “Tivemos alguns momentos em que as programações em Sergipe eram divulgadas no final de maio ou início de junho, com mais de 20, 30 dias de diferença de outras cidades como Campina Grande/PB e Caruaru/PE. Agora a situação é outra; semana passada, por exemplo, foram as prefeituras de Aracaju e Capela; agora foi a vez do governo do estado divulgar o calendário e entrar de vez na disputa pelos turistas”, afirmou.

Foto: Joel Luiz

Por Milton Alves Júnior