PROGRESSISTAS ATUAM EM DEFESA DA INSERÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA DURANTE UM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO

O Progressistas Mulher realizou nesta sexta, 29, um evento de confraternização para comemorar as ações desenvolvidas durante o ano para inserção das mulheres na política.

Durante todo esse ano foi realizado o evento “Fortalecendo Vozes Femininas” em diversos municípios do estado, a exemplo de Aracaju, Japaratuba, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Cedro de São João e Arauá.

O objetivo foi de capacitação das pré-candidatas e equipes de assessorias do Progressistas Sergipe, com diversas oficinas sobre comunicação política eleitoral, criação e produção de conteúdo, empoderamento feminino, direito eleitoral, entre outras. “A gente percebe a necessidade da qualificação das mulheres e cada vez mais o interesse em participar ativamente da vida pública. Preparamos essas mulheres porque é importantíssimo tê-las na esfera de decisões, nos espaços de poder.”, afirmou o senador Laércio Oliveira.

De acordo com o senador, as ações como essas fizeram com que o Progressistas Sergipe tenha mais mulheres filiadas do que homens. “Além disso, a minha campanha ao Senado, em 2022, contou com uma grande participação feminina e eu obtive uma votação expressiva, se não majoritária, do eleitorado feminino do meu querido Estado de Sergipe”, disse.

De acordo com a coordenadora estadual do Progressistas Mulher, Glória Sena, o partido sempre buscou atuar em defesa da mulher na sociedade. “Sempre fazemos ações como a educativa alusiva ao Carnaval que teve como foco incentivar o respeito e contra o assédio. No carnaval, o Bloco “Não é Não” realizou uma blitz com a distribuição de panfletos com orientações sobre violência física, psicológica, sexual, verbal e patrimonial, além de distribuir preservativos”, disse.

Muitas candidatas nessas últimas eleições relembraram os momentos de campanha nessas últimas eleições. “Em Pedrinhas, perdemos a eleição, mas saímos muito fortes. Aprendemos muito e não vamos desistir jamais”, disse, Elaine VIP, que obteve 47,98% dos votos para prefeita.

A vereadora eleita de Santo Amaro das Brotas, professora Valdenis, afirmou que em muitos momentos ouviu reclamações contra políticos. “Cabe a nós mostrar à população a importância de acompanhar os debates porque isso interfere na vida dos cidadãos”, disse. Já a candidata a vice-prefeita de Nossa Senhora do Socorro, Larissa Franco levou uma mensagem de união, de muito trabalho e de vitórias futuras para as candidatas do partido.

