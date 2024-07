Progressistas confirma candidatura de Joilda Dutra e Diogo Machado

No último domingo, 21, o Partido Progressistas (PP) confirmou, em Carira, a candidatura à reeleição da vice-prefeita Joilda Dutra, que compõe a chapa com o atual prefeito e candidato à reeleição, Diogo Machado (PSD). A convenção contou com a presença do presidente de honra do partido, senador Laércio Oliveira, que participou do evento ao lado de uma multidão de apoiadores e candidatos a vereadores.

O prefeito Diogo Machado destacou a força e o compromisso do grupo com o município de Carira. “Só tenho a agradecer a todos pela confirmação do nosso nome para disputar a reeleição. Nos orgulha ver as pessoas irem ao hospital e terem médicos, os funcionários recebendo em dia…

Progressistas confirma candidatura à reeleição de Joilda Dutra e Diogo Machado em Carira

No último domingo, 21, o Partido Progressistas (PP) confirmou, em Carira, a candidatura à reeleição da vice-prefeita Joilda Dutra, que compõe a chapa com o atual prefeito e candidato à reeleição, Diogo Machado (PSD). A convenção contou com a presença do presidente de honra do partido, senador Laércio Oliveira, que participou do evento ao lado de uma multidão de apoiadores e candidatos a vereadores.

O prefeito Diogo Machado destacou a força e o compromisso do grupo com o município de Carira. “Só tenho a agradecer a todos pela confirmação do nosso nome para disputar a reeleição. Nos orgulha ver as pessoas irem ao hospital e terem médicos, os funcionários recebendo em dia, não faltar merenda nas escolas, professores recebendo o piso. Fizemos muito em três anos e seis meses e queremos fazer muito mais”, afirmou o prefeito.

Joilda Dutra expressou seu orgulho em participar de um grupo comprometido com o desenvolvimento do município. “O município hoje vive uma nova realidade. Muitas coisas foram feitas e ainda serão. Carira pode mais com pé no chão, com transparência e dignidade. Essa é a maneira que a gente faz política, pensando no social. Meu agradecimento a todos e a todas”, disse a vice-prefeita.

O evento também contou com a presença de importantes figuras políticas, como o ex-deputado Luiz Mitidieri, e o ex-prefeito de Carira, João Bosco Machado, e o ex-prefeito de Areia Branca, Agripino Santos, reforçando o apoio à chapa e o compromisso com o desenvolvimento de Carira.

Por Assessoria