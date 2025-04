Progressistas e União em Sergipe serão liderados pela federação nacional

A Federação União Progressista, que reúne os partidos União Brasil e Progressistas (PP) foi lançada em evento realizado no Salão Nobre da Câmara dos Deputados e marca a formalização de uma aliança estratégica, resultado de meses de negociações entre as lideranças dos dois partidos. O senador Laércio Oliveira, presidente do Progressistas em Sergipe, destaca o significado dessa federação, que, segundo ele, representa a união de duas grandes forças políticas no Brasil. A aliança, composta por 109 deputados e 14 senadores dos dois partidos, visa fortalecer a presença política da federação no Congresso Nacional, unindo as bancadas da Câmara e do Senado para formar uma força ainda mais robusta.

Em relação a Sergipe, o senador destacou que tanto o União Brasil quanto os Progressistas possuem dois representantes no Congresso Nacional. Por isso, a coordenação da federação será centralizada pela direção nacional, com uma pessoa indicada pela Federação Nacional para exercer essa função, como já ocorre em nove estados brasileiros, onde há um empate de forças políticas no Congresso Nacional.

O senador fez questão de ressaltar que, apesar da união, os partidos continuarão sendo independentes em nível estadual, sem interferências nas suas ações locais. A coordenação entre as siglas será feita de forma compartilhada, sem prejudicar a autonomia das representações estaduais. “A única dependência que há, mas é só para o encaminhamento, em caso de votação e eleição, é quando estamos em um Estado onde um tem quatro parlamentares em nível federal e outro tem três. Nesse caso, o Estado com quatro parlamentares tem a prevalência de conduzir as articulações políticas”, explicou Laércio Oliveira.

Laércio também enfatizou que, nas próximas eleições, as lideranças do Progressistas, do União Brasil e da Federação Nacional se reunirão para definir estratégias e escolher os candidatos que farão parte da chapa da federação. O objetivo é formar uma chapa competitiva, capaz de garantir o sucesso nas urnas e fortalecer ainda mais a união entre os dois partidos”, disse o senador.

Ao final, Laércio Oliveira demonstrou entusiasmo com a criação da federação, destacando que a união das forças políticas tornará a aliança uma das maiores bancadas do Congresso Nacional. “Estou muito feliz. Somos uma federação extremamente forte, competitiva, certamente uma das maiores bancadas no Congresso”, concluiu o senador.

O presidentes do União, Antonio Rueda, e do PP, Ciro Nogueira, co-presidirão a federação até o fim deste ano, com a escolha de um novo presidente programada para janeiro de 2026. “Não se trata apenas de uma junção de partidos, mas de uma construção de maior representatividade. ‘A federação é uma junção de duas forças políticas, cuja influência é maior em nível nacional. Ou seja, as duas bancadas da Câmara e as duas bancadas do Senado se unem e representam a força política, não mais de um partido maior, mas de uma federação”, afirmou o senador. De acordo com ele, quanto maior o número de parlamentares da Câmara ou do Senado, mais são as oportunidades de ocupação de espaços públicos, comissões e cargos importantes, como na mesa diretora”, destacou.

A federação União Progressista, portanto, nasce com o objetivo de fortalecer o centro político do Brasil, guiando o país para o rumo certo, como afirmou o comunicado do PP. Com grandes nomes envolvidos e uma estrutura de representação significativa, a federação promete ser uma força relevante nas próximas eleições, com o objetivo de fortalecer a política nacional e local.

Texto e foto Carla Passos