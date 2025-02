Progressistas continua fortalecendo a presença da mulher na política

Na terça-feira, 11, Mulheres Progressistas de todo o estado se reuniram em Aracaju para o lançamento do projeto “Elas Lideram”, uma iniciativa voltada para o fortalecimento do movimento feminino em todos os municípios sergipanos.

Segundo Glória Sena, coordenadora da ala feminina do Partido Progressistas, a legenda se destaca por ter mais mulheres do que homens em suas fileiras, com uma representação de 51,9% de mulheres.

“Infelizmente, ainda não temos deputadas, mas estamos determinadas a lutar por isso. Não devemos entrar em uma legenda apenas para cumprir cotas, mas sim para fazer a diferença”, afirmou Glória. Durante o evento, ela anunciou a criação de uma premiação em homenagem à senadora Maria do Carmo, que, segundo ela, é uma grande inspiração. “Trabalhei com Dona Maria por 15 anos, e foi ela quem me apresentou a Laércio Oliveira. Sem dúvida, ela é a mulher do século para nosso estado”, destacou.

Embora o senador Laércio Oliveira não tenha podido comparecer devido a compromissos em Brasília, ele enviou uma mensagem em vídeo para as participantes, agradecendo pelo empenho de todas na construção da legenda. “Agradeço imensamente por vocês estarem aqui hoje para discutir o partido e a inserção de vocês nesse contexto. As mulheres são fundamentais na construção do Progressistas. Um partido só se torna forte quando as mulheres estão comprometidas e dispostas a fazer a diferença, promovendo uma política de qualidade que atenda às diversas necessidades da população. Embora não possamos resolver todos os problemas, a capacidade de ouvir, entender e ajudar é o que torna o Progressistas o melhor partido de Sergipe”, observou.

O evento contou com a presença de vereadoras e lideranças de todo o estado. A mesa foi composta por figuras como a prefeita de Itabi, Gabi de Lica; as vice-prefeitas de Cedro de São João, Simone Alves; de Aquidabã, Tânia de Valter; de Carira, Joilda Dutra; de Santo Amaro, Dra. Lizia; a vereadora de Laranjeiras, Mônica Sobral; a ex-prefeita do Cedro, Layana Costa; a primeira-dama de Moita Bonita, Regivalda Cunha e a diretora da Escola do Legislativo da Assembleia de Sergipe, Telma Pimentel. Layana enviou uma mensagem de incentivo às mulheres: “Seja ação na vida das pessoas”. Gabi de Lica, que tem apenas 30 anos, enfatizou que a idade não define a capacidade de uma mulher. “Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Tenho muito orgulho de ter sido a primeira mulher prefeita de Itabi”, afirmou.

O PROJETO “Elas Lideram”

O projeto “Elas Lideram” foi criado para inspirar, capacitar e promover a participação ativa das mulheres nos espaços de decisão política. A iniciativa reconhece que o protagonismo feminino é essencial para a construção de políticas públicas mais equitativas, que atendam à diversidade de necessidades e perspectivas da sociedade. O projeto incluirá palestras, oficinas, debates e rodas de conversa, com o objetivo de fortalecer a confiança e a liderança das mulheres, incentivando-as a assumir posições de destaque e influência. Mais do que um movimento, “Elas Lideram” é um chamado à transformação, buscando ampliar vozes que têm o poder de mudar a realidade e construir um futuro onde a igualdade seja uma prioridade real.

Texto e foto Carla Passos