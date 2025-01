PROGRESSISTAS PARTICIPARÃO DA GESTÃO DE 20 MUNICÍPIOS DE SERGIPE E ELEGEU 86 VEREADORES EM TODO O ESTADO

Em clima de otimismo e união, o Partido Progressistas celebrou a posse dos eleitos nesta quarta, 1, para o exercício de seus mandatos nos municípios sergipanos.

O Progressistas em Sergipe participará da gestão de 20 municípios e elegeu também 86 vereadores em todo o estado. “Neste dia especial, desejo sucesso a todos que iniciam hoje uma nova jornada. Contem comigo na luta pelo desenvolvimento dos nossos municípios! O momento é de comemorar pela democracia e de reafirmar nosso compromisso com Sergipe”, afirmou o presidente e honra do partido, o senador Laércio Oliveira.

Tomaram posse ontem os prefeitos do partido Médice, de Campo do Brito, Dra. Gabriella, de Itabi, Fábio de Malhada dos Bois, Dr. Vagner de Moita Bonita, Luciano Nascimento de Propriá, além de 15 vice-prefeitos.

Em Aracaju prefeita Emília Corrêa (PL) e o vice-prefeito Ricardo Marques (Cidadania) foram empossados durante cerimônia realizada no Teatro Tobias Barreto. Emília teve 165.924 (57,46%) dos votos válidos e se tornou a primeira mulher eleita para o cargo na capital. Mais cedo, os vereadores também foram empossados.

O progressista Levi Oliveira tomou posse como vereador de Aracaju e declarou que a expectativa é das melhores. “Chego na Câmara de Vereadores, com meu primeiro mandato e que tenhamos um mandato muito bom, muito transparente e que possamos trazer sempre o melhor para Aracaju. Foram 4.109 pessoas que acreditaram e a gente. Estou aqui para fazer o melhor para o Aracaju, fazer um Aracaju mais inclusivo, mais social, e é o que a gente espera, gerar mais emprego e renda, e vamos trabalhar para fazer com certeza uma cidade ainda melho”, afirmou.

“Desde do período eleitoral, o sentimento que predominou foi de união. Todos estavam muito felizes com essa coroação do trabalho realizado na campanha política”, afirmou Glória Sena, coordenadora das Mulheres Progressistas.

Texto e foto Carla Passos