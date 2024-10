Progressistas reafirmam compromisso com a candidatura de Luiz

Nesta quinta-feira (10), membros do Partido Progressistas (PP) realizaram uma reunião na sede da sigla, em Aracaju, com o objetivo de reafirmar o compromisso do PP com a candidatura de Luiz Roberto (PDT) e Fabiano Oliveira (PP) a prefeito e vice-prefeito da capital.

Em virtude das agendas em Brasília, o presidente de honra do Progressistas, senador Laercio Oliveira, não esteve presente no evento, mas participou através de transmissão ao vivo. Na ocasião, o parlamentar ressaltou que o PP seguirá firme com o apoio à Luiz e Fabiano. “Estamos trabalhando, unidos, para que, no fim do mês, o nosso candidato Luiz Roberto possa ser consagrado o prefeito de Aracaju, juntamente com o progressista Fabiano Oliveira. A nossa cidade precisa de uma dupla com os requisitos deles, para levar Aracaju adiante e fazê-la continuar avançando, com dias muito melhores”, disse.

O suplente do senador Laércio, Fernando Carvalho, deu as boas-vindas ao público presente e evidenciou a importância da união para a almejada vitória no 2º turno das eleições municipais. “Luiz e Fabiano vão continuar contando com o nosso apoio. Estaremos convocando todos os nossos quadros e todos os nossos simpatizantes para que venham somar forças e ajudar a conquistarmos a vitória no 2º turno, porque Aracaju não pode retroceder”, falou.

Engajado na corrida eleitoral, o progressista Fabiano Oliveira acredita na vitória e aproveitou para agradecer, novamente, pelos 72.427 votos conquistados no 1º turno. “Só estamos no 2º turno por causa de vocês, pela luta de vocês, por esse exército do bem que temos. Podem contar conosco, pois estamos prontos e preparados para seguir com o avanço de Aracaju, essa cidade que retornou a ser a primeira na qualidade de vida na Região Nordeste”, pontuou.

Para o candidato Luiz Roberto, o momento é de seguir trabalhando, espalhando a mensagem de avanço e compromisso com Aracaju. “Vamos continuar nas ruas, pedindo voto para o 12, mostrando o projeto que transformou a nossa Aracaju, assim como o nosso plano de governo, que foi elaborado junto com a sociedade e vai fazê-la avançar ainda mais. Este plano de governo que vai tornar nossa cidade mais sustentável, inclusiva, humana, moderna e inovadora”, ressaltou.

Também marcaram presença no evento o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT); o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo (PP); a prefeita eleita de Itabi, Gabi de Lica (PP); o vice-prefeito reeleito de Simão Dias, Renaldo Prata (PP); o secretário especial de Articulação com os Municípios e deputado estadual licenciado, Neto Batalha (PP); o vereador eleito por Aracaju, Levi Oliveira (PP); o presidente do diretório do Progressistas em Aracaju, Tiago Rangel; além de ex-candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

PROGRESSISTAS NO ESTADO

Após a apuração dos resultados da votação no 1º turno, foi constatado que o Progressistas participou, diretamente, da eleição em 20 prefeituras, ou seja, 26,67% dos governos municipais.

Em 5, o Progressistas elegeu prefeitos. São eles: Dr. Vagner, em Moita Bonita; Dra. Gabriella, em Itabi; Fábio de Dona Rosa, em Malhada dos Bois; Luciano de Menininha, em Propriá; e Médici de Maim, em Campo do Brito.

Já no cargo de vice-prefeito, o PP alcançou êxito em 15 chapas. Os eleitos são Tânia de Valter (Aquidabã), Fernando Freitas (Barra dos Coqueiros), Joilda Dutra (Carira), Simone Alves (Cedro de São João), Roque (Gararu), Déda de Gilda (Ilha das Flores), Marcelo Leite (Indiaroba), Júnior Gazeta (Nossa Senhora da Glória), Tonho de Netinho (Pedra Mole), Gusto de Nelson (Pinhão), Marcos Sales (Santana do São Francisco), Dra. Lizia (Santo Amaro das Brotas), Renaldo Prata (Simão Dias), Gal de Filó (Tobias Barreto) e Raimundo da ARV (Umbaúba).

Nas Câmaras Municipais, o Progressistas elegeu 86 vereadores, sendo 1 na capital. Além disso, o PP também ajudou na eleição de aliados de outros partidos. Ao todo, foram 8 prefeitos e vice-prefeitos, que contribuirão com o fortalecimento do PP no interior sergipano.

Por Assessoria de Comunicação