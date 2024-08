PROGRESSISTAS REALIZA EVENTO DE QUALIFICAÇÃO PARA PRÉ-CANDIDATOS A PREFEITO, VICE-PREFEITOS E VEREADORES

Com foco na capacitação e qualificação de todos os pré-candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito para as eleições municipais, o Partido Progressistas (PP) realizou nesta sexta-feira, 9, a mais uma edição do projeto “Conexão Progressistas – Estratégias para Todos, Valorizando Cada Um”. O evento reuniu pré-candidatos de diversas regiões para uma série de palestras e treinamentos essenciais.

Capacitação como prioridade

A programação do evento incluiu palestras sobre temas cruciais para o sucesso de uma campanha eleitoral, como estratégias de marketing, uso eficaz das redes sociais, prestação de contas e legislação eleitoral. Esses tópicos são de extrema importância para garantir que os candidatos estejam devidamente preparados para enfrentar os desafios de uma campanha eleitoral competitiva.

A abertura do evento foi conduzida pelo presidente de honra do PP e senador da República, Laércio Oliveira. Em sua fala, o senador destacou a relevância da qualificação para os pré-candidatos. “Nós queremos qualidade. Por isso, preparamos esse evento para deixar todos os pré-candidatos preparados e prontos para fazer o enfrentamento. Onde tiver um progressista, haverá um homem ou uma mulher capacitado e capacitada. Agradeço a todos e a todas que vieram tão somente em busca do conhecimento. O futuro para o Progressistas é muito promissor”, afirmou o senador Laércio Oliveira.

Investindo em pessoas

O deputado federal Thiago de Joaldo também esteve presente e elogiou a iniciativa do partido em qualificar seus membros. “O PP tem sido um partido que investe nas pessoas e nada mais justo que a gente qualificar aqueles que estarão buscando um mandato, seja no legislativo ou no executivo municipal”, ressaltou. Thiago enfatizou ainda a importância de preparar os pré-candidatos para que compreendam plenamente suas obrigações contábeis, jurídicas e legais durante a campanha.

Fabiano Oliveira, pré-candidato do PP a vice-prefeito de Aracaju, também participou do evento e expressou sua gratidão ao senador Laércio Oliveira pela confiança depositada em sua candidatura. “Vamos caminhar, levar a nossa mensagem, com disposição e verdade. Temos uma batalha a enfrentar e quero dizer que estou muito feliz, por isso agradeço ao senador Laércio Oliveira pela confiança. É um grande desafio e eu estou muito disposto”, declarou Fabiano, destacando seu compromisso com a cidade e a determinação para avançar nos projetos para Aracaju.

Preparação e compromisso

A iniciativa do evento também foi amplamente elogiada por outros pré-candidatos do PP. Dr. Vagner Costa, que busca a reeleição como prefeito de Moita Bonita, destacou o respeito e o compromisso do partido com seus candidatos. “Trazer todos os candidatos para que nós possamos estar mais atentos a tudo que cerca o pleito eleitoral, isso é muito louvável”, comentou.

Eliane Reis, pré-candidata a prefeita de Pedrinhas, enfatizou a importância do aprendizado proporcionado pelo evento. “Muito bom estar aqui com todos vocês nesse aprendizado, buscando conhecimento. Sabemos que a jornada não será fácil, mas com o apoio do Progressistas, a gente já se sente mais preparada”, afirmou Eliane.

Hebert Pereira, advogado e pré-candidato a vereador pela Barra dos Coqueiros, também reconheceu a relevância do evento. “O evento é essencial, principalmente para nós candidatos, porque a legislação muda a cada eleição, então é importante que tenha essa atualização, de modo que não ocorram erros que possam comprometer a integridade das campanhas”, destacou Hebert, elogiando a organização do evento e a oportunidade de interação entre candidatos de diferentes localidades.

O evento “Conexão Progressistas” reafirma o compromisso do partido em investir na qualificação e no preparo de seus pré-candidatos, proporcionando-lhes as ferramentas necessárias para conduzir campanhas eleitorais eficazes e alinhadas com as demandas da população.

Por Assessoria