Progressistas são diplomados na capital e interior do estado

Os principais representantes do partido Progressistas marcaram presença, nesta terça-feira (17), na cerimônia de diplomação dos eleitos em Aracaju, realizada no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE). O evento oficializa a vitória dos candidatos eleitos no pleito de 2024. A diplomação encerra oficialmente o processo eleitoral e dá início ao mandato dos eleitos a partir de janeiro de 2025. Do Progressistas foram diplomados o vereador eleito Levi Oliveira e os suplentes Avilé e André Gigante. O evento contou com a presença dos candidatos do partido em Aracaju.

Levi Oliveira afirmou que foi um dia emocionante, mas o sentimento é de gratidão a todas as pessoas que confiaram no seu trabalho. “Foram 4.109 pessoas que acreditaram e a gente chega a esse momento tão especial que é a diplomação. E é um compromisso que a gente faz com Aracaju, é um compromisso com o trabalho que a gente vai desenvolver a partir do dia 1º de janeiro. Estou aqui para fazer o melhor para o Aracaju, fazer um Aracaju mais inclusivo, mais social, e é o que a gente espera, gerar mais emprego e renda, e vamos trabalhar para fazer com certeza uma cidade ainda melhor”, disse.

“No evento da diplomação, o sentimento que predominou foi de união. Todos estavam muito felizes com essa coroação do trabalho realizado na campanha política”, afirmou Glória Sena, coordenadora das Mulheres Progressistas.

TODO ESTADO

O Progressistas em Sergipe participará da gestão de 20 municípios e elegeu também 86 vereadores em todo o estado. “O Progressistas reforça seu compromisso de atuar pela melhoria da população de todo o estado de Sergipe. Vamos continuar o trabalho em apoio aos eleitos”, afirmou o presidente de honra do Progressistas em Sergipe, o senador Laércio Oliveira.

Texto e foto Carla Passos