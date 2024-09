Projeto Bolsa Atleta Estadual é aprovado na Assembleia Legislativa

O Projeto de Lei nº 338/2024, que institui o programa Bolsa Atleta Estadual, foi aprovado nesta quarta-feira, 18, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Esse programa é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), para apoiar financeiramente atletas de alto rendimento em diversas modalidades, incluindo esportes olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos. O orçamento total previsto é de R$ 1,8 milhão, destinado à concessão de aproximadamente 200 bolsas anuais para atletas e técnicos.

As bolsas serão distribuídas em cinco categorias, variando conforme o nível de competição e o desempenho dos atletas. O valor das bolsas vai de R$ 200 a R$ 2.000, dependendo da categoria, sendo que as vagas contemplam desde jovens promessas até competidores internacionais. Além disso, haverá bolsas para técnicos, no valor de R$ 1.200 cada. A Seel é a responsável pela gestão do programa, incluindo a análise das inscrições e a divulgação dos resultados​.

O programa será implementado em 2025 e oferecerá suporte financeiro fundamental para cobrir despesas com treinos, alimentação, transporte e participação em competições​A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, que esteve presente à Assembleia durante a votação, expressou grande entusiasmo com a aprovação e destacou que o programa será um divisor de águas no desenvolvimento do esporte sergipano.

Segundo ela, a expectativa é que o edital seja lançado em novembro, permitindo que as federações indiquem as competições válidas e os atletas comecem suas inscrições. “Mesmo sendo o menor estado da Federação, Sergipe está à frente de muitos estados maiores no que diz respeito ao investimento no esporte. Estamos destinando R$ 1,8 milhão para o programa, que é mais do que muitos outros estados, mostrando nosso compromisso com o desenvolvimento dos nossos atletas e técnicos. Este é um passo importante para consolidar Sergipe como uma referência no apoio ao esporte de alto rendimento’’, afirmou a secretária.

O líder do governo na Alese, Cristiano Cavalcante, reconheceu a importância da iniciativa do Poder Executivo para o fortalecimento do esporte sergipano. “Com a implementação desse programa, o Governo do Estado dá a oportunidade para que atletas possam se dedicar ainda mais ao esporte, potencializando os resultados em competições em nível nacional e internacional. Trata-se de um passo importante e necessário ao fomento ao esporte profissional em Sergipe”, concluiu.

Foto: Gabriel Jesus