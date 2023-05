Projeto Coletivo Empodera Mulher atende mulheres em situação de vulnerabilidade social em Simão Dias

Idealizado por Clenilda Santos, o projeto Coletivo Empodera Mulher vem sendo executado no município de Simão Dias e surgiu para realizar a inclusão socioeconômica de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a coordenadora do Empodera Mulher, o objetivo do projeto é promover a ressocialização de mulheres e que essas descubram suas habilidades e retornem ao mercado de trabalho.

“São mulheres em alta vulnerabilidade social que sobrevivem apenas com o Bolsa Família e que necessitam de saúde, educação e ser ouvidas e acolhidas”, destacou Clenilda Santos.

O projeto Coletivo Empodera Mulher funciona na própria residência de Clenilda Santos, no conjunto José Neves da Costa, com reuniões mensais e conta com diversos parceiros, a exemplo do delegado de Simão Dias, Clever Farias.

Atualmente, o projeto atende 33 mulheres que recebem cestas básicas e capacitações. Na última sexta-feira, 19 de maio, o Empodera Mulher realizou evento alusivo ao Mês das Mães, com a participação das mulheres atendidas pelo projeto.

Um dos parceiros da iniciativa, Clever Farias, presente à comemoração explanou acerca do Projeto Empodera Mulher em Simão Dias. “O projeto atualmente atende 33 mulheres em situação de vulnerabilidade social com o objetivo de promover ações de enfrentamentos à fome, pobreza, violência doméstica e negação ao acesso aos direitos, contribuindo para a elevação da autoestima, resgate da dignidade e capacitação das assistidas com o intuito de inseri-las no mercado de trabalho”, frisou o delegado.

Fonte e foto assessoria