PROJETO CONECTA-SE: BANCO MUNDIAL CONHECE PROJETO QUE OTIMIZARÁ ACESSO À INTERNET NO ESTADO DE SERGIPE

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), recebeu ao longo da última semana mais uma missão do Banco Mundial, com o objetivo de tratar sobre temáticas relacionadas ao Projeto Conecta-SE, que será subsidiado pela instituição financeira. O Conecta-SE é um projeto de Aceleração Digital, que tem como objetivo permitir melhor qualidade de acesso à internet em todo o estado, além de promover um canal de diálogo mais moderno e eficaz entre o governo e a população.

A comitiva de integrantes do banco participou de diversas agendas neste mês de junho, com foco em compreender a viabilidade do projeto, sua atuação e de que forma poderá beneficiar os sergipanos. Essa foi a terceira missão do Banco Mundial em Sergipe. A primeira aconteceu em março deste ano, de forma presencial, e a segunda ocorreu no formato virtual, no mês de maio.

Nesta etapa de junho, o objetivo foi visitar in loco comunidades sergipanas, sobretudo do interior, para conhecer suas necessidades e saber como é possível estender e direcionar a atuação do Conecta-SE. “Realizamos uma série de visitas às comunidades que serão beneficiadas e a instituições que poderão dar cursos e treinamentos em habilidades digitais”, detalhou a subsecretária de Transformação Digital e Inovação da Seplan, Andrea Macedo, que acompanhou a comitiva do Banco Mundial na missão.

Durante a semana, a programação também contou com reunião com operadoras de telecomunicações privadas, reuniões técnicas para discutir as características do projeto, da plataforma, parcerias, treinamentos, desafios da implementação, opções para garantir a sustentabilidade, além de reuniões com Secretarias de governo que possuem programas de habilidades digitais, visitas a comunidades que serão beneficiadas pela rede de internet e a instituições de ensino que apresentaram suas capacidades e iniciativas em tecnologia e inovação.

“Esta missão teve um caráter estratégico, porque a partir dela pudemos avançar na consolidação de componentes importantes para o Conecta-SE, e, sobretudo, conhecer de maneira profunda as necessidades diárias das comunidades que serão beneficiadas pelo projeto. Estivemos comprometidos tanto com o alinhamento técnico e operacional quanto também com a execução e impacto disso na vida das pessoas”, pontuou o secretário especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira.

Segundo Julian Najles, especialista Sênior em Desenvolvimento Digital do Banco Mundial, esta é a primeira vez que a instituição financeira trabalha com o tema digital em Sergipe. “Como Banco, estamos muito contentes e felizes de poder abraçar a preparação do projeto, porque pudemos visualizar onde ele vai ter impacto, mudar a vida das pessoas e gerar melhorias”, destacou Julian. Em julho, equipes do Banco Mundial retornarão a Sergipe para tratar sobre as etapas socioambiental e energética do projeto.

