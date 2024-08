Projeto Construindo Valores transforma vida de crianças e adolescentes através do esporte

Iniciativa tem parceria com o MPT-SE

Crianças e adolescentes que encontraram, no esporte, um caminho para o seu desenvolvimento e transformação pessoal. O Projeto Construindo Valores, realizado em Aracaju, oferta, entre outras atividades, a prática de modalidades esportivas, a exemplo de basquete, vôlei e futsal.

As aulas ocorrem na Estação Cidadania, no Bairro Bugio, zona norte da capital sergipana. Para apoiar o projeto, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) destinou recursos de multas e indenizações trabalhistas para a compra de bolas, coletes e materiais esportivos. Nesta quarta-feira (14), o procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro visitou o espaço onde as atividades são realizadas. “O projeto está em plena execução e já atinge um número razoável de crianças e adolescentes, além de mulheres, idosos, que fazem outras atividades. Os professores são profissionais capacitados, que ajudam a levar o esporte às comunidades”, destacou o procurador.

O projeto é executado pela Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte em Aracaju (Sejesp). De acordo com a secretária Liliane Borba, o esporte é uma ferramenta importante de transformação social. “Através da prática esportiva, é possível oferecer novas perspectivas e oportunidades a crianças e jovens, afastando, principalmente, do trabalho infantil. Dessa forma, o fortalecimento do trabalho realizado pela Prefeitura, graças ao apoio do Ministério Público do Trabalho, tem contribuído para a garantia de que esses jovens, acessando o futsal, o vôlei e o basquete, possam se desenvolver com a prática da atividade física, que contribui diretamente não só para a saúde, mas para a formação do cidadão”, ressaltou a secretária.

Foto: Ascom/Sejesp

Ascom MPT