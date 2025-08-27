PROJETO DE ACELERAÇÃO DIGITAL DO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE É APROVADO PELO SENADO FEDERAL

O plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira, 26, o empréstimo de US$ 53,6 milhões para financiamento do Programa Sergipe Digital, Conectado e Sustentável — Conecta-SE. A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, intermediada pela Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), que visa o desenvolvimento e expansão da cobertura digital entre os municípios do interior sergipano nos próximos cinco anos. O valor, que será financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), conta com garantia da União.

Entre as condições do financiamento estão a contrapartida estadual de US$ 13,4 milhões, prazo de até 30 anos para pagamento e carência de até 66 meses. De autoria da Presidência da República, a Mensagem do Senado 48/2025 também passou pela aprovação da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) antes de seguir para o plenário.

Na ocasião, recebeu parecer favorável do relator e senador Rogério Carvalho (PT-SE). “Esse é um passo decisivo para transformar Sergipe em referência em conectividade e serviços digitais. O futuro passa pela tecnologia, e estamos garantindo que o nosso estado não fique para trás”, ressaltou o senador.

De acordo com o subsecretário de Transformação Digital e Inovação, Walter Andrade, o Conecta-SE trará ganhos significativos à população, especialmente na digitalização de serviços públicos que hoje necessitam do deslocamento dos cidadãos.

“A ideia é que todos os serviços possíveis sejam digitalizados com acesso disponibilizado ao cidadão. O projeto prevê, também, que essa digitalização se dê de maneira sustentável, ampla e equitativa. A gente vai prover canais de comunicação, seja na internet, em locais e prédios públicos, para que o cidadão possa demandar de onde ele estiver, com conectividade, e economizar dinheiro e tempo no acesso aos serviços”, frisou Walter.

Da elaboração à aprovação

Conduzido pela Seplan e intermediado pela subsecretaria de Transformação Digital e Inovação (STDI), o Conecta-SE foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em julho de 2024. Trata-se de um projeto de Aceleração Digital que visa permitir melhor qualidade de acesso à internet em todo o estado de Sergipe, além de promover um canal de diálogo mais moderno e eficaz entre o governo e a população.

O projeto Conecta-SE se baseia em quatro componentes essenciais que vão acelerar a conexão e modernização dos serviços públicos e privados em todo o território sergipano. Estamos dando um grande passo rumo ao futuro, que, sem dúvida, vai revolucionar a realidade do nosso estado, promovendo uma modernização na infraestrutura tecnológica, melhorando os serviços digitais oferecidos à população, além de um acompanhamento permanente das etapas de implementação. Elas privilegiam o cuidado com o meio ambiente a partir da geração eficiente de energia alternativa, e de um diálogo representativo e plural com as comunidades que serão amplamente beneficiadas”, afirmou Julio Filgueira, secretário de Planejamento, Orçamento e Inovação de Sergipe.

Até a sua aprovação pelo Senado Federal, a Seplan dedicou os últimos meses ao mapeamento de serviços, com o objetivo de aprimorar o cenário digital em Sergipe e garantir um acesso mais amplo à população; além da realização de consultas públicas para convocação de empresas de provedores de internet e interessados, atuantes no Estado, para apresentação de informações sobre sua infraestrutura de fibra óptica e planos de expansão.

Entre março e abril deste ano, o Conecta-SE recebeu a sua validação pelo Banco Mundial, e Sergipe foi sede de missões de acompanhamento para alinhamento de componentes do projeto, tais como a Infraestrutura, o Cinturão Digital, a Transformação Digital e Eficiência Energética. Também com objetivo de expandir a tecnologia pública e promover o diálogo e aproximação com o ecossistema local de inovação, o Conecta-SE foi apresentado à Câmara de Tecnologia e Inovação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).

“É um projeto que já vem sendo elogiado pelo pelo Banco por iniciativas inovadoras como a eficiência energética. Agora, de fato, é colocar [em prática] algumas ações que já vêm sendo conduzidas pela Seplan e iniciar as aquisições”, acrescentou Walter Andrade, com ênfase para a construção do projeto e as ações de digitalização e aprimoramento da qualidade, segurança e sustentabilidade dos serviços públicos.

