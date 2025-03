PROJETO DE CONECTIVIDADE E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO GOVERNO DE SERGIPE É APROVADO PELO BANCO MUNDIAL

O Governo de Sergipe, representado pela Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), participa, ao longo desta semana, do Global Digital Summit, encontro promovido pelo Banco Mundial, em Washington, capital dos Estados Unidos. Na oportunidade, o Banco Mundial anunciou a aprovação da operação de crédito para contratação do Programa de Aceleração Digital de Sergipe (Conecta-SE).

O Conecta-SE tem como foco promover mais conectividade e inclusão digital no estado, por meio da ampliação do acesso à banda larga, da modernização de serviços públicos digitais e da melhoria da eficiência energética em edificações públicas. A implantação nos municípios será viabilizada por meio de um financiamento de US$53,8 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 322 milhões, a ser contratado pelo governo junto ao Banco Mundial. A assinatura do contrato está prevista para o primeiro semestre deste ano de 2025.

Para o secretário de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira, que participa do evento ao lado do subsecretário de Transformação Digital e Inovação, Walter Andrade, o projeto colocará Sergipe em destaque no que diz respeito à transformação digital, promovendo uma verdadeira revolução no acesso à internet de qualidade e aos serviços do Estado.

“O projeto Conecta-SE se baseia em quatro componentes essenciais que vão acelerar a conexão e modernização dos serviços públicos e privados em todo o território sergipano. Estamos dando um grande passo rumo ao futuro, que, sem dúvida, vai revolucionar a realidade do nosso estado, promovendo uma modernização na infraestrutura tecnológica, melhorando os serviços digitais oferecidos à população, além de um acompanhamento permanente das etapas de implementação, que privilegiam o cuidado com o meio ambiente a partir da geração eficiente de energia alternativa, e de um diálogo representativo e plural com as comunidades que serão amplamente beneficiadas”, afirma Julio.

O Governo do Estado e o Banco Mundial vêm dialogando sobre a implantação do projeto em reuniões técnicas para discutir as características do projeto, parcerias, treinamentos, desafios da implementação, opções para garantir a sustentabilidade, além de reuniões com secretarias de governo que possuem programas de habilidades digitais e visitas a comunidades e instituições que serão beneficiadas pela rede de internet, realizadas ao longo do último ano.

“O Banco Mundial tem orgulho de apoiar os esforços de transformação digital de Sergipe. O projeto ajudará o Estado a reduzir a exclusão digital, melhorar o acesso a serviços públicos e promover a infraestrutura digital. Além disso, inova com a inclusão de um componente de eficiência energética que vai aprimorar o desempenho energético dos edifícios públicos e reduzir os custos com energia”, pontua o diretor do Banco Mundial para o Brasil, Johannes Zutt.

Sobre o Global Digital Summit

O Global Digital Summit – Seminário Digital Global 2025 – está sendo promovido pelo Banco Mundial, entre os dias 17 e 20 de março, em Washington DC, EUA. O tema desta edição é ‘Caminhos digitais para todos’ e a programação conta com conferências, palestras e reuniões com a finalidade de trocar conhecimentos sobre a tecnologia digital de vanguarda.

Foto: Ascom Seplan