Projeto de Iran Barbosa propõe que 2025 seja o Ano Cultural Prefeito Marcelo Deda

A capital de todos os sergipanos completa 170 anos de fundação este ano. Diante dessa data tão especial, o vereador Iran Barbosa (PSOL) protocolou, na Câmara Municipal de Aracaju, o Projeto de Lei nº 016/2025, que institui 2025 como o “Ano Cultural Prefeito Marcelo Déda”, em alusão ao aniversário de 170 anos da capital sergipana.

O projeto tem como principais objetivos:

Homenagear o político sergipano que administrou Aracaju entre 2001 e 2006;

Resgatar a contribuição histórica do prefeito Marcelo Déda para a cidade, reconhecendo seu impacto no desenvolvimento urbano, cultural e social;

Destacar o reconhecimento nacional de Déda por sua envergadura política, capacidade intelectual e habilidade retórica;

Retomar as diversas ações administrativas realizadas por ele durante as comemorações dos aniversários da cidade, servindo de inspiração para as atividades dos 170 anos de Aracaju.

“Esse projeto de lei é um reconhecimento ao legado cultural, político e social deixado por Marcelo Déda, esse notável sergipano de Simão Dias, cuja trajetória marcou profundamente a história do nosso estado e da nossa capital. Fomos companheiros de partido e sinto-me honrado em apresentar essa propositura, no intuito de homenageá-lo”, explica o vereador Iran Barbosa.

Em 2025, lembra o parlamentar, “serão celebrados os 65 anos de nascimento de Marcelo Déda, e é essencial que nos inspiremos em suas ações como político, gestor e ser humano. Além disso, Déda não só projetou Aracaju nacionalmente, mas também foi amplamente reconhecido por sua liderança ética, sua visão progressista e seu profundo amor por esta cidade”, enfatiza.

Ações do Poder Público

De acordo com o PL apresentado por Iran, durante a vigência do “Ano Cultural Prefeito Marcelo Déda”, o Poder Público Municipal poderá estimular e/ou promover:

Seminários, palestras, encontros, simpósios, debates e audiências públicas sobre a vida, a carreira política e a obra do prefeito Marcelo Déda;

Produção de vídeos, documentários, publicações gráficas e editoriais voltados para sua trajetória;

Premiações e concursos artísticos e culturais que retratem sua contribuição para a vida política, administrativa e cultural de Aracaju.

A Câmara Municipal de Aracaju também poderá promover ações, como:

Audiências Públicas, Sessões Especiais e Sessões Comemorativas sobre o “Ano Cultural Prefeito Marcelo Déda” e os 170 anos da cidade;

Exibição de documentários e entrevistas sobre a vida e a obra de Marcelo Déda, por meio dos canais de comunicação da Câmara, com ênfase na TV Câmara Aracaju.

“É fundamental que Aracaju preste esta justa homenagem, declarando o ano de 2025 como o Ano Cultural Prefeito Marcelo Déda. Este será um marco para resgatar sua memória, valorizar suas contribuições e inspirar as futuras gerações a seguirem o seu exemplo de dedicação à cultura, à democracia e ao bem comum”, destaca o vereador Iran Barbosa.

Foto: Acervo/Instituto Marcelo Déda

por George Washington Silva