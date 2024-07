Projeto de Lei busca instituir o dia Estadual da Mãe Atípica

Foi aprovado em votação o Projeto de Lei Nº 173/2024, de autoria da deputada Carminha Paiva (Republicanos). A matéria institui o dia Estadual da Mãe Atípica, a ser comemorado, anualmente, no dia 7 de maio.

O objetivo é celebrar e honrar as mães que enfrentam desafios extraordinários na criação de seus filhos, incluindo aqueles com deficiências, transtornos ou condições de saúde atípicas. O PL diz que anualmente, na semana do dia 07 de maio, serão promovidas atividades e iniciativas que visem a valorização, apoio e inclusão das mães atípicas, proporcionando acesso a recursos, informações e suporte necessários para o seu bem-estar e o de suas famílias.

A parlamentar disse, em sua justificativa, que assim será possível dar mais visibilidade e conhecimento para a população sobre os desafios que as mães atípicas enfrentam diariamente, para garantir condições de vida, independência e acessibilidade que são elementos fundamentais para proporcionar uma melhor qualidade de vida para o seu filho.

“Por essa razão, essa expressão é dada para mães que têm filho com alguma condição atípica, podendo ser uma doença crônica, síndrome rara ou uma deficiência. Desta forma, pode-se enfatizar alguns desafios enfrentados por estas mães, sendo eles, a exclusão social que além das inseguranças, medos e culpas compartilhadas por todas as mães, enfrentam preconceitos e muitas vezes são excluídas do convívio social. Já em relação a sobrecarga mental, as mães atípicas estão frequentemente sobrecarregadas com preocupações e responsabilidades. Precisam de aceder ao tratamento, lidar com os comportamentos desafiantes dos seus filhos e navegar num sistema de cuidados a saúde”, afirmou.

Ela ainda falou que pode-se destacar a importância de dar espaço, apoio e visibilidade para essas mães atípicas, que enfrentam desafios únicos e muitas vezes complexos para tentar proporcionar uma melhor qualidade de vida para o seu filho.

O Projeto de Lei foi aprovado em votação realizada entre os deputados durante sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe e seguirá para sanção governamental.

Foto: Pixabay

Por Wênia Bandeira