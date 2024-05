Projeto de Lei PL de Nitinho coloca a Rota do Cangaço no calendário turístico nacional

Projeto beneficia os municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo, em Sergipe; e Piranhas e Delmiro Gouveia, em Alagoas

“Agora é oficial. O Projeto de Lei nº 1.513/2024 , de autoria do deputado federal Nitinho Vitale (PSD/SE), cria oficialmente a Rota do Cangaço e coloca os municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo, no estado de Sergipe; e Piranhas e Delmiro Gouveia, em Alagoas, no programa nacional de desenvolvimento regional do turismo de lazer, de cultura e histórico do Brasil.

“A nacionalização incentiva políticas de desenvolvimento do turismo regional e histórico. Nós precisamos buscar meios de potencializar a vocação cultural e histórica de Sergipe e da região, inserindo-os no calendário nacional”, defende o parlamentar, inspirado nas atividades econômicas de cidades históricas do estado de Minas Gerais, como Tiradentes e Ouro Preto.

Ele faz questão de ressaltar que o desenvolvimento regional atrai investidores, gera negócios, amplia o mercado de trabalho e dá autonomia financeira aos municípios.

Cangaço

O deputado justifica que o Nordeste tem uma intrínseca ligação com a história do cangaço, não somente por ter sido a região natal de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião; e de Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita, e dos integrantes do movimento. Mas também por ter sido cenário da maior parte da construção do seu legado.

Nitinho reafirma a importância histórica, lembrando que o cangaço é, de forma recorrente, objeto de pesquisas e de obras como livros, filmes, séries televisivas, novelas, exposições culturais e até enredo de escolas de samba durante o Carnaval.

História, belezas e festas

“O Brasil já conhece em partes a história do cangaço. Mas nós queremos mais. Queremos atrair, trazer o Brasil para viver esta experiência, desbravar o sertão, os banhos naturais, as belezas, a cozinha típica, o artesanato, o clima, as festas, os hábitos, os descendentes e todo o mistério que envolve este lugar”, empolga-se o deputado sergipano

Por Eliz Moura