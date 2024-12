PROJETO DE LEI QUE CRIA CARREIRA ANALISTA EDUCACIONAL EM SERGIPE É APROVADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Foi aprovado por unanimidade pelos deputados e deputadas estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe nesta quinta-feira (19), o Projeto de Lei n°480/2024 que cria a carreira de analista educacional.

A proposta do Governo do Estado tem em vista o desenvolvimento de políticas educacionais que promovam a melhoria da educação, seguindo o exemplo de outros estados que já contam com a atuação deste tipo de profissional.

Ainda de acordo com a propositura, caberá ao analista educacional atuar em áreas que incluem a gestão pedagógica e o apoio aos serviços educacionais; a realização de estudos, gestão de dados e estatística educacional.

De acordo com o projeto, está prevista a sessenta profissionais da área, sendo que dez vagas devam ser preenchidas por concurso público em 2026.A líder da oposição na Alese, deputada Linda Brasil (PSOL) destacou a importância de criação de mais cargos efetivos para esta necessidade.

“ A criação dos cargos de analista educacional é uma boa iniciativa. Mas, devemos pensar em concurso público para atuação de servidores efetivos neste tipo de carreira”, declarou a parlamentar.

Com a criação da carreira de analistas em educação, os profissionais poderão a atuar na inovação tecnológica da educação; e no planejamento, execução e fiscalização de obras em unidades educacionais.

“O Governo do Estado dá um passo importante na promoção de melhorias em nossa educação, tendo quadros em sua estrutura focados no planejamento, na gestão de dados e na inovação dentro da Secretaria de Estado da Educação. Serão quadros efetivos, escolhidos por concurso público, e que somarão positivamente na construção de um futuro melhor através da educação em nosso Estado”, explicou o líder do Governo na Alese, deputado Cristiano Cavalcante (União Brasil).

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos