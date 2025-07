Projeto de Marcelo Sobral busca garantir inclusão de crianças com autismo na rede pública

Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Sergipe o Projeto de Lei nº 125/2025, de autoria do deputado estadual Marcelo Sobral, que propõe a adoção do método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) como política de inclusão escolar para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede pública estadual.

O método ABA é uma abordagem reconhecida internacionalmente por promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e comportamentais por meio de práticas pedagógicas individualizadas e estruturadas. A proposta determina a capacitação de profissionais da educação e a adaptação das instituições de ensino para aplicar o sistema de forma eficaz, priorizando o bem-estar e o progresso dos alunos com autismo.

O projeto, registrado sob o Processo nº 2928/2025 e Protocolo nº 2930, foi apresentado em 20 de maio de 2025 e segue aguardando os próximos encaminhamentos. Todas as informações estão disponíveis no portal oficial da Alese.

A iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas à inclusão e ao atendimento especializado no ambiente escolar, garantindo que crianças com autismo tenham as mesmas oportunidades de aprendizado e desenvolvimento pleno no sistema educacional sergipano.

