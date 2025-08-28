Projeto de Thiago de Joaldo garante mais merenda nas escolas públicas

O projeto de lei de autoria do deputado federal Thiago de Joaldo (SE), que amplia o repasse para alimentação escolar, foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. A proposta tem como objetivo garantir mais merenda de qualidade nas escolas públicas e reforçar o apoio aos municípios e estados que executam a política de alimentação escolar.

O texto do projeto foi comemorado por diversos parlamentares durante a votação. Um dos momentos marcantes da sessão foi protagonizado pelo deputado Professor Reginaldo Veras, que resumiu o sentimento da comissão com uma frase direta:

“Por que ninguém fez isso antes?”

O projeto fortalece as redes de ensino e assegura condições para que os alunos tenham uma alimentação adequada, equilibrada e suficiente durante o período escolar. A medida também busca aliviar o orçamento dos municípios, que muitas vezes enfrentam dificuldades para manter o programa com os recursos atuais.

“Educação e alimentação caminham juntas. Esse projeto é sobre dignidade e cuidado”, afirmou Thiago de Joaldo, que também é entusiasta de pautas sociais e já destinou recursos expressivos para a educação em seu estado.

A aprovação representa mais um avanço concreto do mandato de Thiago de Joaldo em defesa da educação pública, com foco na qualidade de vida dos estudantes e no fortalecimento da rede básica de ensino.

